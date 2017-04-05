Окровавленная Пересильд шокировала хождением по парапету

Трамп начал бомбить Сирию Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Вторник 11 апреля
Лента новостей
12:23
Шоколад и мороженое приравняли к наркотикам
12:17
Первое фото Анны Седоковой из роддома
12:11
Раненого прохожего бросили в центре Москвы
12:09
Сын Трампа раскрыл роль сестры в ударе по Сирии
11:49
Ольга Бузова подкачала с третьей песней
11:34
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
11:26
Регионы ощущают пользу от "Платона"
11:22
Целеустремленные сперматозоиды помогут вылечить рак
11:09
В Турции прогремел мощный взрыв
11:00
Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой
10:58
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
10:45
В Москве бездомный украл очки Versace и две бутылки элитного вина
10:39
Фильм "Время первых" провалился в прокате
10:37
У смертника Джалилова нашли турецкое прошлое
10:28
Москвичам пообещали потепление до 17 градусов
10:18
Сын Абрамовича распродает компанию
10:15
Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову
10:11
В Сибири насильники жестоко надругались над школьником
10:04
В США секс-скандал разрушил жизнь губернатора
09:55
Усманов подаст на Навального в суд за клевету
09:54
Из общежития на севере Москвы эвакуировали людей
09:39
Курс доллара получит мощный стимул к росту
09:30
Рим пошел против подлого Лондона
09:19
Трамп выгнал на улицу толпу красоток
09:18
Актер Игорь Верник показал свое новое лицо
09:05
В квартире в Москве обнаружили изувеченное тело пенсионера
08:56
Найдены новые полезные свойства оливкового масла
08:38
В центре Киева прогремел мощный взрыв
08:34
Россиянам пообещали существенный рост зарплат
08:31
Ирина Шейк появилась на публике после родов
08:10
Порошенко нашел новую причину бомбить Донбасс
07:48
В крупной аварии на МКАД пострадали три человека
22:36
Володин призвал создавать качественную городскую среду
22:04
Вложившемуся в наркотики победителю лотереи дали 21 год тюрьмы‍
21:57
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
21:46
Хрущевки планируют снести по всей стране
21:45
Матрос прогнал шваброй большую белую акулу (видео)
21:36
В США при стрельбе в школе пострадали четыре человека
21:13
Бывший мэр оправдался за гонки на Ferrari по торговому центру
21:06
Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали в Москве
20:48
72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел
20:29
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
20:05
Меркель собирается к Путину для спасения мира
20:00
Тарасов выложил "горячее" фото с невестой
19:21
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
19:11
На Джигурду обрушился новый удар
19:02
Холод помогает собраться с мыслями
19:01
По программе "Моя улица" благоустроят дворы
18:55
"СПБ.АВТО": Губернатор должен уделять больше внимания городским дорогам
18:25
Шурыгина рассказала про свой первый раз
18:22
Где в России произойдут катастрофы в 2017 году
18:01
Галкин в плавках восхитил подтянутым телом
17:55
Трамп получил неожиданный отказ в Германии
17:50
В Подмосковье спасли утопавшую в болоте лошадь
17:44
Предприниматели обсудят с "ЕР" внедрение онлайн-касс
17:32
Ученые вывели правила привлекательности для мужчин
17:14
ОНФ против поспешного принятия лесной "амнистии"
17:10
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
17:08
Перестрелку у АЗС устроили владельцы маршруток
17:03
Опубликован график сноса хрущевок в Москве
16:38
Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
16:33
Жена Кержакова показала новорожденного малыша
16:25
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
16:22
Яценюк написал диссертацию на украденном материале
16:21
Названо условие для роста пенсий в России
16:18
Любовница родила Кончаловскому наследника
16:09
В аэропорту Пулково трап врезался в самолет
16:07
В России создали новый вид лекарства от рака
16:03
Кто и зачем хочет обанкротить РЭМЗ
15:47
Пропавшую 21-летнюю москвичку нашли задушенной в лесу
15:37
Сергей Лазарев опубликовал фото сына
15:34
20 неизвестных открыли огонь по АЗС в Подмосковье
15:31
Пугачева с Галкиным замахнулись на собственный пляж
15:29
Помощнику Путина дико от ограничения соцсетей в России
15:20
Культовый сериал спас двух женщин от рака
15:14
"Холостяк" Глинников назвал своей матерью Марину Голуб
15:12
Полицейский-потрошитель получил 18 лет тюрьмы за убийство семьи
14:58
Пассажиры автобуса избили наглого зайца на юге Москвы
14:54
Москвичей ждут морозы и снег
14:49
Пролетавший под самолетом НЛО попал на видео
14:40
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
14:35
Самую дорогую квартиру Москвы продают за 4,2 млрд
14:27
Володин призвал укреплять национальное единство
14:24
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
14:15
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
14:11
Квест "Первый. Космический" стартует в День космонавтики
14:09
Европа ставит газовую подножку России
14:09
Бандитский налет на бедную маленькую Сирию
14:02
Водителей шокировали новыми ПДД
14:01
Ребенку зажевало руку эскалатором метро
13:57
Гонявшим на Ferrari по московскому ТЦ оказался бывший мэр
13:45
Топалов озвучил причину развода с дочкой миллионера
13:42
Болезни научились выявлять по волосам
13:40
Звезду "Дома-2" прогнали с телепроекта из-за Новиковой
13:27
Агрессивный водитель Mercedes сбил активистов "Стопхама"
13:26
Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях
13:14
Южная Осетия решила вернуться в Россию
13:08
Как "голые" фото отразились на Ковальчук и Чумакове
12:59
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
12:47
Кота свела с ума оптическая иллюзия (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
Любовница родила Кончаловскому наследника
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Отец Дмитрия Диброва умер после ранений
Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
Lifestyle

Окровавленная Пересильд шокировала хождением по парапету

Павел Чинарев и Юлия Пересильд. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Островский под песни группы "Ленинград". В Театре Наций предложили авангардную трактовку классики.

Продолжение: "Время первых": полет в кандалах
прочитано 3099 раз

Сегодня Александр Островский в моде. И ведь не юбилейный год, а, поди ж ты, одна за одной идут премьеры по пьесам плодовитого драматурга – "Свои люди – сочтемся" в РАМТе, "Лес" в Школе драматического искусства, "Грозагроза" в Театре Наций. 

Понятно, что написанные полтораста столетия назад пьесы ставились столько раз, что могут быть интересны только в современной, авангардной, креативной трактовке. Именно таким получился спектакль "Грозагроза" у Евгения Марчелли. Худрук Театра имени Федора Волкова в Ярославле славится своими театральными экспериментами. Ревнителей традиционного взгляда, конечно, это часто раздражает. Но в Театре Наций любят "осовременивать" классику, поэтому и позвали режиссера из провинции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Начинается спектакль с песни "Рыба моей мечты" из репертуара группы "Ленинград". И это уже настраивает на определенный лад. Шнуров – провокатор. Марчелли – ему под стать. С каноническим текстом Островского он обращается вольно – сокращает, многократно повторяет одну и ту же мысль, переставляет куски. А то и просто вставляет ремарки, которых у автора не было. "Воды, дайте мне воды", – кричит Кабаниха. Рабочий сцены выносит ей пластиковую бутылку. Кабаниха, напившись, просит: "Спасибо, постой тут, Женечека, мало ли что случится". Кабаниха в постановке Марчелли – ее играет Анастасия Светлова – персонаж центральный, это нерв спектакля. Истеричная, жестокая, до беспамятства любящая сына – она целует его губы, руки, ноги – Светлова здесь царица в прямом и переносном смысле. Царица того самого "темного царства" из растиражированный фразы критика Николая Добролюбова.

На контрасте с ней работает Юлия Пересильд, которая играет в спектакле Катерину Кабанову. Светлова – прима ярославского театра, Пересильд – столичная звезда. Интересно наблюдать за двумя разными школами, двумя полярными характерами. Светлова – в роскошном белом платье. Героиня же Пересильд появляется на сцене как арестантка – грубое пальто, платок. И на протяжении трех часов она преображается до неузнаваемости.

Юлия Пересильд (Катерина). Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Впервые она отметает привычный кроткий образ в конце первого действия, когда вдруг на глазах у ошарашенной Кабанихи, своей свекрови, с вызовом раскуривает самокрутку. Во втором действии на Катерине – только легкая комбинация. А в конце спектакля героиня Пересильд и вовсе вся измазана кровью. У Островского пьеса заканчивается тем, что Катерина бросается в реку, тело вылавливают, а муж убивается: "Хорошо тебе, Катя! А я-то зачем остался жить на свете да мучиться!" Заключительную авторскую ремарку Островского "Падает на труп жены" Марчелли делает ключевой во втором действии. Катерина здесь, окровавленный труп, она рассказывает своему – такому же окровавленному! – любимому, как били ее. 

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Стоит заметить, что роль Тихона, нелюбимого мужа главной героини, и любовника Бориса играет один и тот же актер – Павел Чинарев. Физическое сходство этих персонажей – новаторство режиссера и его принципиальная позиция. Он пытается таким образом разобраться, почему Катерина предпочитает одного другому, расширить привычное представление об этих героях.

Расширяет режиссер и сценическое пространство – черную коробку сцены он углубляет за счет служебных помещений, в обычное время от зрительских глаз скрытых. Там, в черноте, дом Кабанихи. А символ его на сцене – стеклянная крыша. Актеры работают и в зале, иногда балансируя на грани. Так Юлия Пересильд идет по узкому парапету балкона, просит шокированную публику не пугаться, обращается к кому-то в зале с просьбой подать ей руку, замечает цветы и спрашивает: "Это мне? Давайте!" 

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Волга из пьесы Островского – это бассейн в спектакле Марчелли. А еще русалки из подводного царства, которые забирают Катерину из царства Кабанихи. Мистика, таким образом, пересекается с жесткой реальностью, сказка – с правдой.

Анна Галинова (Феклуша). Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Даже Феклуше досталось – любящая тишь да гладь странница стала китчевым персонажем. Яркое широкое платье, бусы, кокошник – актриса Анна Галимова делает этот образ особенно запоминающимся. 

Некоторые зрители сочтут происходящее на сцене хулиганством, вызовов, найдутся даже такие, кто покинет зал еще до окончания спектакля. Марчелли к этому готов. Иначе было бы пресно и скучно. 

Автор: Феликс Грозданов5 апреля 2017, 12:58

комментарии

Политика

Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
Южная Осетия решила вернуться в Россию
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
Запад просит Путина "продать" Асада

Шоу-бизнес

Первое фото Анны Седоковой из роддома
Павел Деревянко оправдался за хулиганство
Ольга Бузова подкачала с третьей песней
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

Фильм "Время первых" провалился в прокате
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
Культовый сериал спас двух женщин от рака
Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях
Шоу-бизнес

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове

Оперная дива назвала погибшего супруга ангелоподобным и воином света
Экономика

Россиянам пообещали существенный рост зарплат

По словам экспертов ООН, в 2017 году доходы жителей нашей страны вырастут на 2-3%
Шоу-бизнес

Первое фото Анны Седоковой из роддома

Популярная исполнительница поблагодарила за поздравления
Здоровье

Шоколад и мороженое приравняли к наркотикам

Американские ученые назвали продукты. употребление которых вызывает зависимость

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Депутат взял на контроль ЖКХ Минобороны
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru