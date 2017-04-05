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Как Андрей Тарковский покорил мир

Андрей Тарковский. Фото: wikipedia.org
В ближайшую неделю в мире киноискусства отмечается юбилей одного из самых талантливых режиссеров XX века – Андрея Тарковского. Настоящие мэтры называли его "кинематографическим богом", а молодые таланты равняются на его творения уже не первое десятилетие. В честь 85-го дня рождения легендарного мастера Dni.Ru вспоминают все его самые яркие фильмы.
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Его первой работой стала учебная краткометражка "Убийца". Небезысвестный одноименный рассказ Хемингуэя Тарковский экранизировал совместно с Александром Гордоном. Курсовая работа получила высокую оценку и восторженные отзывы от преподавательского состава.

Окрыленный успехом, уже через год молодой режиссер выпускает новую киноленту. Точнее создает настоящий шедевр – "Сегодня увольнения не будет". Именно 1957 год считается отсчетной точкой в карьере Тарковского. 

Андрей Тарковский. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Gnevashev

Во время учебы на третьем курсе в жизни Андрея Арсеньевича происходит знаменательное событие – знакомство с Андреем Кончаловским. "Мы с Тарковским росли под знаком отрицания много­го из того, что было в кинематографе. Нам казалось, что мы знаем, как делать настоящее кино. Главная правда – в фактуре, чтобы было видно, что все подлинное – камень, песок, пот, трещины в стене. Не должно быть грима, штукатурки, скрывающей живую фактуру кожи. Костюмы должны быть неглаженые, нестираные", – позже напишет в своих воспоминаниях Кончаловский.

"Мы не признавали голливудскую или, что было для нас то же, сталинскую эстетику. Ощущение было, что мир лежит у наших ног, нет преград, которые нам не под силу одолеть..." (отрывок из книги А. Кончаловского "Низкие истины")

Андрей Кончаловский. Фото: GLOBAL LOOK press/Alena Kalita

Одной из первых и одновременно самых масштабных работ стал, конечно же, фильм "Андрей Рублев". В 1969 году французы продемонстрировали впечатляющую картину на внеконкурсном показе Каннского кинофестиваля. По единогласному решению жюри она была удостоена приза Фипресси.

"Солярис", "Зеркало", "Сталкер" – Тарковский-младший был наделен не только настоящим талантом, но и недюжинным трудолюбием. Он заражал своим фанатизмом всех – актеров, операторов, помощника режиссера. Актриса Алиса Фрейндлих настолько эмоционально выложилась во время записи монолога жены Сталкера, что в какой-то момент едва не потеряла сознание.

В честь юбилея мастера в столице проходит масса интереснейших кинопоказов. Так, в кинотеатре "Каро 9 Атриум" стартовал завершающий цикл мини-ретроспектив отечественной киноклассики. Конечно, он посвящен творчеству Андрея Арсеньевича.

Сегодня, 5 апреля, у вас есть возможность насладиться "Андреем Рублевым", а также принять участие в увлекательнейшей дискуссии с известным московским киноведом Всеволодом Коршуновым. Показы также состоятся 12, 19 и 26 апреля. На повестке вечеров – просмотры и последующие обсуждения легендарных фильмов "Сталкер", "Солярис" и "Зеркало".

Андрей Тарковский и Лариса Тарковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Gnevashev

Автор: Андрей Петрунян5 апреля 2017, 14:32

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