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Lifestyle

Самые ожидаемые сериалы апреля

Фото: GLOBAL LOOK press/Nick White
В этом году апрель оказался ударным в плане тв-премьер. Помимо главного сериального события месяца – выхода третьего сезона "Фарго", в эфире множество интересных сериалов, которые помогут занять пока еще прохладные весенние вечера до прихода настоящего тепла.

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"Свидетельство о Рождении", телеканал "Россия"

Криминальная драма о жизни провинции. Главная героиня (Елена Аросьева) работает в музее в маленьком городке. За четыре года до начала события в ее жизни происходит трагедия – пропадает ее маленькая дочь. После этого муж заводит отношения на стороне, семейная жизнь стремительно разрушается, и героям предстоит пройти через тяжкие испытания, чтобы вернуть себе счастье.

"Филфак", телеканал ТНТ

Это история трех парней-ботаников, которые учатся на филологическом факультете в окружении десятков красавиц. В центре сюжета – история Миши, который влюбляется в Лену, самую отвязную девушку в группе, и пытается завоевать ее любовь. В главной роли – Александра Бортич (Духless 2 и "Викинг"), а одного из преподавателей сыграл Ефим Шифрин, причем в прошлом комик сам был студентом филологического факультета Латвийского государственного университета.

"Мертв на 99%", телеканал НТВ 

Алексей Чадов играет успешного архитектора Артема, который наслаждается красивой жизнью: ездит на дорогих машинах, живет в шикарном лофте и встречается с самыми красивыми девушками-моделями. Но в один момент привычный ход вещей нарушается, так как Артема по ошибке принимают за опасного преступника, за которым охотятся Интерпол, ФСБ и обманутые торговцы оружием из Албании. В итоге Артему предстоит выжить в огромном городе без денег и документов, будучи мишенью сразу для нескольких могущественных организаций.

"Фарго", телеканал Fox

У любимой критиками и зрителями телеэпопеи на основе фильма братьев Коэн (они же выступили тут в качестве исполнительных продюсеров) выходит третий сезон. За предыдущие два сериал получил 32 награды, в том числе премии "Эмми" и "Золотой глобус" как "Лучший мини-сериал". В новом сезоне сыграли Юэн Макгрегор и Кэрри Кун (она снималась в фильме "Исчезнувшая"). Авторы рассказывают, что в центре сюжета будут сложные взаимодействия двух братьев – успешного бизнесмена Эмитта и толстого неудачника Рея, который работает офицером по дозору за досрочно-освобожденными.

"Новенькая" (ситком), телеканал Paramount Comedy

В главной роли в сериале – глазастая Зоуи Дешанель ("500 дней лета"). Она играет школьную учительницу Джессику, которая совсем недавно пережила тяжелый разрыв с парнем и решила круто поменять жизнь. Она откликается на объявление о поиске соседа, которое опубликовали трое друзей – Эрни, Ник и Шмидт. Парням предстоит помочь Джессике выйти из тяжелой депрессии, а также научиться мириться с женским вмешательством в их устоявшийся холостяцкий быт.

"Лютер", телеканал Spike

Сериал посвящен жизни старшего инспектора лондонской полиции Джона Лютера, которые живет по своим правилами и не чурается любых методов раскрытия преступлений, а потому постоянно ходит на грани. В главной роли Идрис Эльба, который засветился во многих успешных и очень стильных британских проектах, например, фильмах "28 недель спустя" и "Рок-н-рольщик". Кстати, за работу в "Лютере" актера наградили премией "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

"Игрок", телеканал Spike 

Сюжет строится вокруг бывшего сотрудника военной разведки, который стал специалистом по вопросам безопасности в Лас-Вегасе. Совершенно неожиданно для себя он становится пешкой в игре между криминальными авторитетами и клубом богатых игроков. В главной роли – Филип Уинчестер ("Пилот" и "Эскадрилья "Лафайет"), также в сериале принял участие Уэсли Снайпс.

4 апреля 2017, 17:38

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