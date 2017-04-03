Похороны Евтушенко перенесли

Похороны российского и советского поэта Евгения Евтушенко перенесены на 12 апреля, передает ТАСС. Об этом сообщил друг семьи публициста Михаил Моргулис. Траурная церемония была назначена на 9 апреля, но ее решили отложить: в этот день православные верующие празднуют Вербное воскресенье.



