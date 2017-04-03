Уроки памяти Евтушенко пройдут в школах

В российских школах проведут уроки памяти поэта Евгения Евтушенко. С соответствующим предложением к министру образования Ольге Васильевой обратились московские педагоги, передает НСН.
Васильева эту идею целиком поддержала. По ее мнению, это "очень важно и нужно", поэтому уроки памяти Евтушенко пройдут во всех школах страны.
Поэт, сценарист, публицист и актер Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США. Ему было 84 года. Около шести лет назад у поэта был диагностирован рак.
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