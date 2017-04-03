Последняя воля поэта Евтушенко

В США на 85-м году жизни скончался известный поэт, сценарист, публицист и актер Евгений Евтушенко. Незадолго до своей смерти "последний шестидесятник" попросил близких не отменять запланированные концерты в Москве.

Продюсер Сергей Винник уже заявил, что концерты состоятся 4 и 13 июня, сообщает Life.ru. "На сцене Консерватории и Кремлевского дворца съездов будут воспроизведены записи голоса поэта, читать стихи будут актеры, и среди зрителей будут присутствовать родственники и друзья поэта", – рассказал организатор изданию.

Последние шесть лет Евтушенко мужественно боролся с раком. Несмотря на болезнь и сложное лечение, летом он планировал отправиться в гастрольный тур. Поэтические вечера должны были состояться в городах России, Казахстана и Белоруссии.

Евгений Александрович скончался в одной из больниц США, у него остановилось сердце. Поэта госпитализировали еще 12 марта, но в последние дни его состояние резко ухудшилось. Врачи до последнего боролись за жизнь Евтушенко, но, увы, безуспешно.

Впервые его стихотворение было напечатано в газете "Советский спорт", едва литератору исполнилось 16. Уже в 20 он стал самым молодым членом Союза писателей. В 1963-м Евгений Александрович был номинирован на Нобелевскую премию по литературе за легендарную поэму "Бабий яр".

Во время телефонного разговора с Сергеем Винником 29 марта Евтушенко также сообщил, что хотел бы быть похоронен в подмосковном писательском поселке Переделкино, недалеко от могилы Бориса Пастернака.

Как ранее сообщал ТАСС, похороны одного из самых ярких российских и советских поэтов ориентировочно состоятся 9 апреля. Последняя воля великого шестидесятника, конечно же, будет исполнена. Сейчас его близкие занимаются организацией похорон и оформлением необходимых документов для отправки тела на родину.