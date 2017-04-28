Модель Victoria's Secret раскрыла секрет удачных снимков
По словам "ангела" Victoria's Secret, на публикацию одной фотографии у нее уходит около получаса. "Нужно хорошее освещение, нужно быть готовым сделать около ста селфи и отредактировать их", – заявила Рози.
После редактирования необходимо пропустить фотографии через три фильтра. "Ну же, вы знаете это! Будьте реалистами! Так оно и работает", – заявила модель. Отметим, лишь одна из сотни фотографий в результате публикуется в соцсетях.
При этом Рози призналась, что боится опечалить подписчиков чересчур красивыми снимками. "Я беспокоюсь за девочек, которые чувствуют себя неуверенно из-за собственных фотографий. Они пролистают ленту в соцсети дальше и увидят прекрасную супермодель, неестественно позирующую на пляже", – отметила "ангел" Victoria's Secret.
Тем не менее даже Рози порой завидует фотографиям девушек в Instagram. "Не могу сказать, что я сама от этого застрахована. Иногда я думаю: "Вот черт!" Знаете, лучше мне от этого не становится", – рассказала модель.
Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли встречается с актером Джейсоном Стейтемом с апреля 2010 года. Они помолвлены с 2016-го. В начале текущего года модель опубликовала фотографию с округлившимся животом и написала, что ждет от своего возлюбленного ребенка.
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