Модель Victoria's Secret раскрыла секрет удачных снимков

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли, сотрудничающая с брендом Victoria's Secret, поделилась правилами идеального селфи. Как выяснилось, девушка очень критично относится к своей внешности, поэтому перед публикацией ей приходится делать сотню снимков.

По словам "ангела" Victoria's Secret, на публикацию одной фотографии у нее уходит около получаса. "Нужно хорошее освещение, нужно быть готовым сделать около ста селфи и отредактировать их", – заявила Рози.

Публикация от Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) Мар 2 2017 в 7:36 PST

После редактирования необходимо пропустить фотографии через три фильтра. "Ну же, вы знаете это! Будьте реалистами! Так оно и работает", – заявила модель. Отметим, лишь одна из сотни фотографий в результате публикуется в соцсетях.

Публикация от Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) Мар 9 2017 в 9:29 PST

При этом Рози призналась, что боится опечалить подписчиков чересчур красивыми снимками. "Я беспокоюсь за девочек, которые чувствуют себя неуверенно из-за собственных фотографий. Они пролистают ленту в соцсети дальше и увидят прекрасную супермодель, неестественно позирующую на пляже", – отметила "ангел" Victoria's Secret.

Публикация от Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) Янв 31 2017 в 8:11 PST

Тем не менее даже Рози порой завидует фотографиям девушек в Instagram. "Не могу сказать, что я сама от этого застрахована. Иногда я думаю: "Вот черт!" Знаете, лучше мне от этого не становится", – рассказала модель.

Публикация от Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) Янв 13 2017 в 10:34 PST

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли встречается с актером Джейсоном Стейтемом с апреля 2010 года. Они помолвлены с 2016-го. В начале текущего года модель опубликовала фотографию с округлившимся животом и написала, что ждет от своего возлюбленного ребенка.