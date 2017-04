Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети

Представители магазина Topshop, вероятно, понимают, насколько странно выглядит такая одежда. "Мыслите нестандартно с этими экстраординарными джинсами из чистого пластика. Вы гарантированно заставите людей обсуждать вас", – сообщается в описании к товару на официальном сайте компании.



Продавцы советуют надеть такие джинсы на фестиваль или костюмированную вечеринку. "Решитесь на экстрим, совместив их с бикини или блестящим жакетом!" – написано на сайте магазина. Джинсы, изготовленные на 100% из полиуретана, продаются за 55 фунтов (~4000 рублей).

Однако пользователи Сети с сарказмом отнеслись к подобному предложению. Они обвинили магазин в чрезмерном желании еще сильнее исказить представления о моде. "Это зашло уже слишком далеко", – написал один из них в Twitter. Многие раскритиковали джинсы за слишком высокую цену и за то, что при их ношении человек будет очень сильно потеть.

Were we not supposed to try to reduce the comsuption of plastic? Might be why its £55 lol #fashion #trending #jeans #moto #topshop #plastic pic.twitter.com/qGS25HuTc9