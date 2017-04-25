Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети

Онлайн-магазин Topshop выставил на продажу прозрачные джинсы, сделанные исключительно из пластика. Пользователи интернета негативно отнеслись к такому товару и раскритиковали его в социальных сетях.

Представители магазина Topshop, вероятно, понимают, насколько странно выглядит такая одежда. "Мыслите нестандартно с этими экстраординарными джинсами из чистого пластика. Вы гарантированно заставите людей обсуждать вас", – сообщается в описании к товару на официальном сайте компании.



Продавцы советуют надеть такие джинсы на фестиваль или костюмированную вечеринку. "Решитесь на экстрим, совместив их с бикини или блестящим жакетом!" – написано на сайте магазина. Джинсы, изготовленные на 100% из полиуретана, продаются за 55 фунтов (~4000 рублей).

Однако пользователи Сети с сарказмом отнеслись к подобному предложению. Они обвинили магазин в чрезмерном желании еще сильнее исказить представления о моде. "Это зашло уже слишком далеко", – написал один из них в Twitter. Многие раскритиковали джинсы за слишком высокую цену и за то, что при их ношении человек будет очень сильно потеть.

Однако большинство пользователей соцсетей отнеслись к пластиковым джинсам как к очередному поводу для шуток. "Ты пьян, Topshop, иди домой", – написала Кайли Таннер. "Нам же говорят, что мы должны перерабатывать пластик. Поэтому они и стоят 55 фунтов", – пошутила Элоди. "Ну, "экстраординарный" – так тоже можно описать этого монстра", – заключила Луиза Дженнифер.

i have just the footwear to go with the unholy clear plastic knee mom jeans - these lovely croc martens �� #TheEndIsNigh pic.twitter.com/yA6wNFgvE9 — ♀ (@frankencute) 13 марта 2017 г.

Напомним, ранее магазин выставил на продажу модель джинсов Clear Knee Mom Jeans с вставками из прозрачного пластика на уровне колен. Стоимость такой одежды – 95 долларов (~5,5 тысячи рублей). Тогда пользователи соцсети отнеслись к такому дизайнерскому решению с не меньшим удивлением. "Вы бы еще диван джинсовый сделали", – написал один из них.