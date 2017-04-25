Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети
Представители магазина Topshop, вероятно, понимают, насколько странно выглядит такая одежда. "Мыслите нестандартно с этими экстраординарными джинсами из чистого пластика. Вы гарантированно заставите людей обсуждать вас", – сообщается в описании к товару на официальном сайте компании.
Продавцы советуют надеть такие джинсы на фестиваль или костюмированную вечеринку. "Решитесь на экстрим, совместив их с бикини или блестящим жакетом!" – написано на сайте магазина. Джинсы, изготовленные на 100% из полиуретана, продаются за 55 фунтов (~4000 рублей).
Однако пользователи Сети с сарказмом отнеслись к подобному предложению. Они обвинили магазин в чрезмерном желании еще сильнее исказить представления о моде. "Это зашло уже слишком далеко", – написал один из них в Twitter. Многие раскритиковали джинсы за слишком высокую цену и за то, что при их ношении человек будет очень сильно потеть.
Were we not supposed to try to reduce the comsuption of plastic? Might be why its £55 lol #fashion #trending #jeans #moto #topshop #plastic pic.twitter.com/qGS25HuTc9— Elodie (@ElodieBelfast) 23 апреля 2017 г.
Однако большинство пользователей соцсетей отнеслись к пластиковым джинсам как к очередному поводу для шуток. "Ты пьян, Topshop, иди домой", – написала Кайли Таннер. "Нам же говорят, что мы должны перерабатывать пластик. Поэтому они и стоят 55 фунтов", – пошутила Элоди. "Ну, "экстраординарный" – так тоже можно описать этого монстра", – заключила Луиза Дженнифер.
i have just the footwear to go with the unholy clear plastic knee mom jeans - these lovely croc martens �� #TheEndIsNigh pic.twitter.com/yA6wNFgvE9— ♀ (@frankencute) 13 марта 2017 г.
Напомним, ранее магазин выставил на продажу модель джинсов Clear Knee Mom Jeans с вставками из прозрачного пластика на уровне колен. Стоимость такой одежды – 95 долларов (~5,5 тысячи рублей). Тогда пользователи соцсети отнеслись к такому дизайнерскому решению с не меньшим удивлением. "Вы бы еще диван джинсовый сделали", – написал один из них.
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