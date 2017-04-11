Секрет эффективности Кремлевской диеты

Не за горами сезон отпусков, а это значит, что многие из нас уже задумались над извечным вопросом: "Как сбросить лишний вес?". Постройневшие голливудские и отечественные звезды не устают делиться с фанатами секретами своей красоты. Поговаривают, что благодаря Кремлевской диете когда-то привела себя в форму сама Дженнифер Энистон. Действительно ли найден волшебный способ похудеть в кратчайшие сроки? С этим вопросом Dni.Ru обратились к специалисту.

Отвечает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Иван Александрович Колесников.

Нельзя сказать, что есть какая-то определенная "волшебная" диета, которая подойдет всем без исключения. Главный принцип Кремлевской диеты: жесткое ограничение в углеводах. При этом, как правило, употребление жиров и белков не возбраняется.

Подобный подход может нанести весьма существенный вред здоровью. Каждый человек, в зависимости от своего пола, возраста, уровня умственных и физических нагрузок, имеет определенную суточную потребность в тех или иных элементах. От недостатка углеводов, прежде всего, может пострадать печень. Может снизиться мышечный тонус или мозговая активность.

Немалый вред увлечение какими-либо диетами может нанести и эндокринной системе, которая как никакая другая особенно нуждается в углеводах. Вопреки расхожему мнению, речь идет не только о "полезных" медленных углеводах, но и о быстрых. Быстрые углеводы не так вредны, как любят о том говорить редакторы модных журналов. Одна сладкая булочка в день точно не навредит здоровому человеку, особенно если его организм находится в достаточном тонусе.

Если лишние килограммы действительно имеют место быть, я бы порекомендовал обратиться к диетологу. Который, исходя из ваших индивидуальных потребностей и особенностей организма, подберет наиболее подходящий режим питания.

Если же вы решились на экстренные меры в виде диеты, будь то Кремлевская или какая-либо другая – обязательно постепенно возвращайтесь к привычному режиму питания. Не стоит набрасываться на любимые лакомства сразу же по завершению недели или двух.

Разумеется, прислушиваться к рекомендациям своего лечащего врача просто необходимо, но что делать, если любимые джинсы предательски не застегиваются на талии, а до отпуска остаются считанные недели? В сочетании со здоровым образом жизни Кремлевская диета вряд ли навредит вашему самочувствию.

Известно, что красавица Мадонна не раз приводила себя в порядок при помощи так называемой Кремлевской диеты, а именно – режима питания с повышенным потреблением белков. Однако многие СМИ не раз писали о том, что знаменитый диетолог певицы Рэй Кибартас разрешил Мадонне иногда баловать себя конфетами. По убеждению врача, строгое ограничение себя в чем-либо без малейших маленьких "радостей" не приведет ни к чему хорошему. Пожалуй, звездный врач прав. Королева поп-сцены в прекрасной форме!

Итак, если вы решились на низкоуглеводную диету, то самое главное – изучить список разрешенных продуктов. Кремлевская диета – один из самых "свободных" режимов питания. При грамотном подходе, вы сможете употреблять в пищу супы, фрукты, овощи и даже иногда баловать себя сладкими лакомствами в виде меда или орехов. Не забудьте проконсультироваться с грамотным диетологом. И тогда любимые джинсы точно придутся вам впору!