Стейси Лавджой показала в Москве "частицы смеха"

В Московском Доме Художника завершилась XXII Российская неделя искусств под патронатом Европейского художественного союза. Представленные на ней проекты объединяла общая тема: "Искусство в эпоху перемен". Russian Art Week – это не только выставки, но и конкурсы сразу по восьми направлениям: классическая, абстрактная и авангардная живопись, концептуальное искусство, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и художественный текстиль.

ПРИЗОВ, КАК И КОНФЕТ – МНОГО НЕ БЫВАЕТ



Настоящее искусство не знает рамок, и редкий художник ограничивает свой талант одним-единственным направлением. Так что работы многих участников были поданы на конкурсы сразу в нескольких номинациях. Некоторым даже удалось занять призовые места более чем в одной категории. В их числе художница Стейси Лавджой (Stacy Lovejoy) из США – автор скульптурных инсталляций и полотен в жанре contemporary faux naïve (современный лже-наив).

Первое место на конкурсе скульптуры, второе место за абстракцию "Концептуальную" и третье за "Геометрическую" – впечатляющий набор. Мы связались с победительницей, чтобы поговорить о ее необычных, ярких работах и об искусстве нового формата.

ВОЗРАСТА НЕТ, ЕСТЬ ФРУКТЫ И ИСКУССТВО

Художница предпочитает избегать общепринятых рамок и штампов: "У меня нет возраста, я не праздную праздники, в моем мире нет болезней и смерти. А еще я ем только сырые фрукты и овощи". Свой род занятий она характеризует тремя словами: искусство, трансформация, футуризм.

По образованию Стейси – архитектор: в ее активе диплом магистра. Но мир строгих форм и сложных конструкций не смог надолго завлечь девушку. Вскоре после окончания академии художница оставляет чертежи и кульман, чтобы полностью сосредоточиться на исполнении детской мечты: посвятить жизнь искусству.

Сегодня Стейси – признанный мастер в своей сфере, участница множества выставок и член ведущих художественных ассоциаций. Основная "фишка" и цель ее работ – погружение зрителя /или, точнее, вместе со зрителем/ в состояние детской радости, непосредственности восприятия. "Я вечный ребенок, и мое искусство позволяет мне поддерживать это состояние бытия" – ее самоопределение. Аналогичный заряд несут работы Стейси, победившие в конкурсах Российской недели искусств.

УЧИМСЯ ИГРАТЬ ЧАСТИЧКАМИ СМЕХА

Занявшая первое место инсталляция называется "Жизнь – игра. Научись играть". Данная композиция представляет собой настенную скульптуру размером 70 на 45 сантиметров. Материалы: глина, эпоксидная резина, ткань, акрил на деревянной панели. Герои скульптуры – три ярких человечка, один из которых играет с куклой-перчаткой в виде дракона.

"Какую цель я ставила перед собой? Разбудить зрителей, пощекотать их внутреннего ребенка, крикнуть: "Эй, ребята! Мир слишком прост, чтобы воспринимать его так серьезно", – рассказала она. – Я мечтаю, что однажды люди поймут: быть ребенком и быть взрослым – одно и то же, только у последних куда больше преимуществ. Ведь взрослые принадлежат сами себе, а главное – у них есть право выбора!"

Картина "Крохотные частички смеха, рассмотренные под микроскопом" получила второе призовое место на конкурсе абстрактных полотен. Работа является частью серии "Светящаяся нить".

"Сидя на паровом облаке внутри раскидистого патиссона, я рассматривала свой смех под микроскопом. Он выглядел совсем не так, как ветряная каракатица или морской жучок. В нем можно было почувствовать запах ледяных одуванчиков, спелых жемчужин, паука-леденца, радужного завтрака, светящихся танцующих парусников – и крошечных частиц, которые генерируют новые клетки и вдохновляют на достижение новых вершин".

НАИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Современное искусство удивительно разнообразно и многолико. Даже не самого опытного зрителя больше не удивляют яркие абстракции, концептуальные инсталляции и перформансы. Но жанр "naïve art", и в особенности современный лже-наив по-прежнему остаются terra incognita для большинства ценителей.

Появление первых "наивных" художников, получивших более-менее широкую известность, относится к концу XVIII-первой половине XIX столетия. В основном это были люди, не получившие специального образования и не имевшие академических навыков, но, тем не менее, увлекавшиеся живописью. Полотна таких авторов отличаются яркими красками, несоблюдением формальных правил рисунка и самобытностью.

Долгое время "наивные" оставались на позициях аутсайдеров, но сегодня музеи и галереи наивного искусства открываются во всем мире. Франция, Германия, Бельгия, Канада, США, страны Скандинавии, Прибалтики и Балканского полуострова – далеко не полный список мест, где уже признали ценность "naïve art". В России большая коллекция представлена в московском Музее русского лубка и наивного искусства.

FAUX NAÏVE: ОСОЗНАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Человеку, впервые взявшему краски в руки, тяжело "правильно" изобразить желаемый предмет. Но еще сложнее опытному живописцу, прошедшему все ступени классического образования, отказаться от усвоенных доктрин и стереотипов. Рисовать, как ребенок – живо, непосредственно и радостно: именно такую задачу ставят перед собой представители faux naïve, к которым относится и Стейси Лавджой.

Кому хоть раз не хотелось ненадолго вернуться в детство? Время, когда мир вокруг был полон магии и чудес. И хотя эти чудеса порой могли быть пугающими, а магия – недоброй, наивный взгляд на мир все равно остается удивительным и редким сокровищем, недоступным большинству из нас… Если только в поле зрения вдруг не появляется художник, разбудивший своего внутреннего ребенка и взявшийся за окружающих. Ведь по мере взросления дети, которыми мы были, никуда не исчезают – мы просто перестаем их слышать.

Stacy Lovejoy не исключает возможности проведения выставок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. А пока что увидеть ее работы и наполниться ощущением детского счастья можно в США и на ее персональном сайте.

"…Ты можешь есть столько конфет в день, сколько тебе хочется, даже вместо ужина. И носить одежду шиворот-навыворот... А еще можно целый день ползать вместо того, чтобы ходить, и даже забраться на дерево с канделябром на голове. И чем больше таких странных, спонтанных и наивных вещей ты делаешь – тем больше ты чувствуешь себя живым!"

Материал подготовила Евгения Селезнева.

