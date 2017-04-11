Стейси Лавджой показала в Москве "частицы смеха"

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Четверг 13 апреля
Лента новостей
17:36
Как замедлить время в отпуске
17:29
Косметика опасна для здоровья
16:58
Украину превратят в Запорожскую Сечь
16:56
Российскому футболисту разбили лицо во время матча (видео)
16:48
Два миллиарда человек травятся водой с фекалиями
16:34
В России подорожает водка
16:30
Калининградский губернатор рассказал об успехах региона
16:27
В Москве хакер похитил из банкомата 840 тысяч
16:17
Наука доказала существование Бога
16:12
Лайки в Facebook вызывают недомогание
16:12
В Москве к пенсионерам прикрепят личных терапевтов
15:53
Представитель Бондарчука закатил истерику из-за Степанова
15:52
Самые долгожданные фильмы апреля
15:49
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
15:45
Лондонские сурикаты вкусно отмечают Пасху
15:39
США напуганы резким выступлением российского дипломата
15:37
Восьмилетний мальчик украл отцовский фургон для поездки за бургерами
15:31
Выпавший из окна Василий Степанов употреблял препараты
15:29
"ЕР" не поддержит допуск страховщиков к врачебной тайне
15:23
Дума и кабмин оценят эффективность законопроектов
15:16
"Зенит-Арена": скоро играть, но непонятно как
15:14
Подлая кража подкосила Евгения Осина
15:11
Китайский политик без ума от подарков Путина
15:03
20-килограммовый младенец удивил врачей
14:59
Матвиенко посоветовала женщинам быть настойчивее
14:53
Богач Трамп брал в долг у России
14:42
Кулич за 5 тысяч рублей возмутил россиян
14:38
На красной ветке московского метро произошел сбой
14:29
До Трампа долетели оскорбления из космоса
14:11
PornHub снова осчастливит россиян
14:04
Первый украинский космонавт отказался от роли Гагарина
14:02
Ученые советуют заваривать чай в микроволновке
13:54
Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением
13:51
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
13:51
Анита Цой расплакалась от отчаяния посреди огорода
13:48
Видео с покалеченным после падения из окна Степановым попало в Сеть
13:47
Россияне считают нужными партийные праймериз
13:42
Программу "Моя улица" поддерживают 86% москвичей
13:36
Как собрать iPhone своими руками (видео)
13:29
О чем говорили Путин и Тиллерсон
13:28
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
13:26
"Платон" вскрыл проблемы регионов
13:13
Шоу "Говорим и показываем" заменили сериалом
13:08
У российского актера нашли склад оружия
12:50
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
12:49
Звезда фильма "Обитаемый остров" о драме Василия Степанова
12:45
Бег может продлить жизнь на годы
12:40
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
12:23
Трагическая судьба актера Василия Степанова
12:22
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
12:19
Дети стали чаще болеть раком
12:09
В Москве воспитатель избил мальчика за отказ ложиться спать
11:48
В Самаре поймали украинского шпиона
11:42
Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком
11:41
Названы самые безопасные автомобили для россиян
11:41
Сильвестр Сталлоне попал в скандал
11:31
Украина выступила с заявлением по "Евровидению"
11:29
Савченко сбила бабушку в Киеве
11:17
Московские полицейские нашли наркотики у преподавателя из США
11:07
Бывшего губернатора Челябинской области объявили в розыск
10:56
На фиолетовой ветке метро произошел сбой
10:56
Заключенные собрали вручную компьютеры ради порно
10:50
Усманов подал в суд на Навального
10:46
Джуд Лоу исполнит роль Дамблдора
10:43
Задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов
10:37
Выступление участника "Голоса" сорвалось из-за бомбы
10:29
У актера Степанова диагностировали шизофрению
10:28
В Москве годовалый ребенок выпал из окна на 8-м этаже
10:13
Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"
10:12
Москвичам пообещали арктический холод на Пасху
09:47
Зять Трампа развалил Белый дом
09:38
Названы самые надежные валюты
09:38
Собутыльники обокрали певца Евгения Осина
09:16
В Петербурге подросток выпал из окна
09:08
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
09:07
В Москве труп мужчины месяц пролежал в коллекторе
08:52
В Якутии два самосвала провалились под лед
08:48
Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове
08:41
Москвичка в ходе ссоры зарезала собутыльника
08:40
Россия попала в продуктовую зависимость от Белоруссии
08:29
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС
08:29
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
08:18
В Москве 12-летнему школьнику сломали нос
08:14
Визит Тиллерсона в Москву озадачил Запад
01:05
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
22:07
Минобороны оставило шлейф долгов энергетикам Петербурга
21:56
Коммунисты в Мосгордуме поддержали программу по расселению хрущевок
21:55
Отец пациентки избил врача
21:49
Подробности встречи Путина и Тиллерсона
21:33
Путин дал агрессору Трампу шанс исправиться
21:11
В семье известного комика страшное горе
21:06
Почему президентские гранты не доходят до талантливой молодежи
21:01
Трамп перепутал Сирию с Ираком
20:58
Актер Степанов получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа
20:46
Малахов сцепился с депутатом из-за Шурыгиной
20:33
Яна Поплавская создает проблемы сыновьям
20:33
Общественная палата формирует новый состав
20:27
Россияне ринулись скупать евро
20:08
В Москве стартовал конкурс "Делай, как я!"
19:54
Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
У актера Степанова диагностировали шизофрению
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
Lifestyle

Стейси Лавджой показала в Москве "частицы смеха"

Стейси Лавджой. Фото: пресс-служба
В Московском Доме Художника завершилась XXII Российская неделя искусств под патронатом Европейского художественного союза. Представленные на ней проекты объединяла общая тема: "Искусство в эпоху перемен". Russian Art Week – это не только выставки, но и конкурсы сразу по восьми направлениям: классическая, абстрактная и авангардная живопись, концептуальное искусство, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и художественный текстиль.
прочитано 593 раза

ПРИЗОВ, КАК И КОНФЕТ – МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Настоящее искусство не знает рамок, и редкий художник ограничивает свой талант одним-единственным направлением. Так что работы многих участников были поданы на конкурсы сразу в нескольких номинациях. Некоторым даже удалось занять призовые места более чем в одной категории. В их числе художница Стейси Лавджой (Stacy Lovejoy) из США – автор скульптурных инсталляций и полотен в жанре contemporary faux naïve (современный лже-наив).

Первое место на конкурсе скульптуры, второе место за абстракцию "Концептуальную" и третье за "Геометрическую" – впечатляющий набор. Мы связались с победительницей, чтобы поговорить о ее необычных, ярких работах и об искусстве нового формата.

ВОЗРАСТА НЕТ, ЕСТЬ ФРУКТЫ И ИСКУССТВО

Художница предпочитает избегать общепринятых рамок и штампов: "У меня нет возраста, я не праздную праздники, в моем мире нет болезней и смерти. А еще я ем только сырые фрукты и овощи". Свой род занятий она характеризует тремя словами: искусство, трансформация, футуризм.  

По образованию Стейси – архитектор: в ее активе диплом магистра. Но мир строгих форм и сложных конструкций не смог надолго завлечь девушку. Вскоре после окончания академии художница оставляет чертежи и кульман, чтобы полностью сосредоточиться на исполнении детской мечты: посвятить жизнь искусству.

Сегодня Стейси – признанный мастер в своей сфере, участница множества выставок и член ведущих художественных ассоциаций. Основная "фишка" и цель ее работ – погружение зрителя /или, точнее, вместе со зрителем/ в состояние детской радости, непосредственности восприятия. "Я вечный ребенок, и мое искусство позволяет мне поддерживать это состояние бытия" – ее самоопределение. Аналогичный заряд несут работы Стейси, победившие в конкурсах Российской недели искусств.

УЧИМСЯ ИГРАТЬ ЧАСТИЧКАМИ СМЕХА

Занявшая первое место инсталляция называется "Жизнь – игра. Научись играть". Данная композиция представляет собой настенную скульптуру размером 70 на 45 сантиметров. Материалы: глина, эпоксидная резина, ткань, акрил на деревянной панели. Герои скульптуры – три ярких человечка, один из которых играет с куклой-перчаткой в виде дракона.

Stacy Lovejoy "Жизнь игра – научись играть"

"Какую цель я ставила перед собой? Разбудить зрителей, пощекотать их внутреннего ребенка, крикнуть: "Эй, ребята! Мир слишком прост, чтобы воспринимать его так серьезно", – рассказала она. – Я мечтаю, что однажды люди поймут: быть ребенком и быть взрослым – одно и то же, только у последних куда больше преимуществ. Ведь взрослые принадлежат сами себе, а главное – у них есть право выбора!"

Картина "Крохотные частички смеха, рассмотренные под микроскопом" получила второе призовое место на конкурсе абстрактных полотен. Работа является частью серии "Светящаяся нить".

Stacy Lovejoy "Малюсенькие частички смеха под микроскопом"

"Сидя на паровом облаке внутри раскидистого патиссона, я рассматривала свой смех под микроскопом. Он выглядел совсем не так, как ветряная каракатица или морской жучок. В нем можно было почувствовать запах ледяных одуванчиков, спелых жемчужин, паука-леденца, радужного завтрака, светящихся танцующих парусников – и крошечных частиц, которые генерируют новые клетки и вдохновляют на достижение новых вершин".

НАИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Современное искусство удивительно разнообразно и многолико. Даже не самого опытного зрителя больше не удивляют яркие абстракции, концептуальные инсталляции и перформансы. Но жанр "naïve art", и в особенности современный лже-наив по-прежнему остаются terra incognita для большинства ценителей.

Появление первых "наивных" художников, получивших более-менее широкую известность, относится к концу XVIII-первой половине XIX столетия. В основном это были люди, не получившие специального образования и не имевшие академических навыков, но, тем не менее, увлекавшиеся живописью. Полотна таких авторов отличаются яркими красками, несоблюдением формальных правил рисунка и самобытностью.

Долгое время "наивные" оставались на позициях аутсайдеров, но сегодня музеи и галереи наивного искусства открываются во всем мире. Франция, Германия, Бельгия, Канада, США, страны Скандинавии, Прибалтики и Балканского полуострова – далеко не полный список мест, где уже признали ценность "naïve art". В России большая коллекция представлена в московском Музее русского лубка и наивного искусства.

FAUX NAÏVE: ОСОЗНАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Человеку, впервые взявшему краски в руки, тяжело "правильно" изобразить желаемый предмет. Но еще сложнее опытному живописцу, прошедшему все ступени классического образования, отказаться от усвоенных доктрин и стереотипов. Рисовать, как ребенок – живо, непосредственно и радостно: именно такую задачу ставят перед собой представители faux naïve, к которым относится и Стейси Лавджой.

Кому хоть раз не хотелось ненадолго вернуться в детство? Время, когда мир вокруг был полон магии и чудес. И хотя эти чудеса порой могли быть пугающими, а магия – недоброй, наивный взгляд на мир все равно остается удивительным и редким сокровищем, недоступным большинству из нас… Если только в поле зрения вдруг не появляется художник, разбудивший своего внутреннего ребенка и взявшийся за окружающих. Ведь по мере взросления дети, которыми мы были, никуда не исчезают – мы просто перестаем их слышать.

Stacy Lovejoy не исключает возможности проведения выставок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. А пока что увидеть ее работы и наполниться ощущением детского счастья можно в США и на ее персональном сайте.

Stacy Lovejoy "Жизнь игра – научись играть"

 "…Ты можешь есть столько конфет в день, сколько тебе хочется, даже вместо ужина. И носить одежду шиворот-навыворот... А еще можно целый день ползать вместо того, чтобы ходить, и даже забраться на дерево с канделябром на голове. И чем больше таких странных, спонтанных и наивных вещей ты делаешь – тем больше ты чувствуешь себя живым!"

 Материал подготовила Евгения Селезнева.

11 апреля 2017, 20:45

комментарии

Политика

До Трампа долетели оскорбления из космоса
Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком
О чем говорили Путин и Тиллерсон
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС

Шоу-бизнес

Малахов попал в психбольницу к Шурыгиной
Лобода завела Бузову (видео)
42-летняя Довлатова в четвертый раз стала мамой
Представитель Бондарчука закатил истерику из-за Степанова

Проишествия

У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)

Lifestyle

Самые долгожданные фильмы апреля
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
Общество

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир пояснил, что дело тут вовсе не в воспитании
Политика

Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС

Беглый депутат Рады защитил семью от президента Украины
Шоу-бизнес

Трагическая судьба актера Василия Степанова

После оглушительного успеха артиста ждало полнейшее забвение
Шоу-бизнес

Украина выступила с заявлением по "Евровидению"

МИД страны назвало главное условие участия в конкурсе

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
Зара прячет живот под свободной одеждой

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru