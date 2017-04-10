Чартерные полеты в Турцию хотят приостановить

Россия может приостановить чартерные полеты в Турцию. "Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится, что возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции", – сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в одной из авиакомпаний.

При этом отмечается, что возможная приостановка полетов связана со сложной политической ситуацией в Турции.



