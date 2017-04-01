Эдгард Запашный уволил брата из цирка

Известный российский артист Эдгард Запашный уволил своего брата Аскольда с поста художественного руководителя Большого московского цирка. Соответствующий документ был опубликован на сайте учреждения.
Пост художественного руководителя цирка занял заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе. Новый сотрудник уже провел встречу с руководством и познакомился с коллегами.
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