Дина Гарипова познакомилась с Хрюшей

Известная российская певица Дина Гарипова исполнила мечту детства. Звезда побывала на передаче "С добрым утром, малыши" и познакомилась с Хрюшей.

О долгожданном событии певица рассказала в социальной сети Instagram. "Беседа получилась очень веселой! Спасибо за радушный прием Хрюше и Антону!" – гласит подпись к фотографии исполнительницы.

Подписчики Гариповой искренне порадовались за нее. "Очень милое фото!" – пишет один из них. "Красавица", – написал другой комментатор.

Публикация от Дина Гарипова (@dinagaripova) Мар 31 2017 в 10:02 PDT

Напомним, вот уже на протяжении полугода ходят слухи о беременности Гариповой. Сплетники делают такое предположение, обращая внимание на наряды певицы: иногда она носит несколько свободную одежду, будто скрывая свое положение.

Публикация от Дина Гарипова (@dinagaripova) Окт 15 2016 в 11:54 PDT

Как писали Dni.Ru, артистка уже комментировала слухи о беременности. По ее словам, поздравлять рано – звезда опровергла информацию об интересном положении.