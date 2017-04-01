Поэт Евгений Евтушенко умер во сне

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко скончался в США в возрасте 84 лет. Об этом сообщил друга поэта, почетный консул Белоруссии в Америке Михаил Моргулис.

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность" – цитирует Моргулиса ТАСС. – Мне позвонил его сын – Женя и сообщил это печальное известие. – Жена Маша, к сожалению, не может сейчас разговаривать".

Друг поэта также заметил, что почти до самых последних минут жизни Евгений Евтушенко был в сознании: "Он все слышал, реагировал и, конечно, понимал, что столько людей за него волнуется". Согласно последней воле Евтушенко, он будет похоронен в подмосковном Переделкино рядом с Борисом Пастернаком.

С поэтом, госпитализированном 12 марта в городе Талса, все это время находилась его жена Мария Новикова. С ним также успели попрощаться прибывшие в больницу два их сына – Дмитрий и Евгений. "Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", – цитирует вдову Марию Новикову РИА Новости.





Евгению Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастрольный тур по городам России, Белоруссии и Казахстана. Также местом основных юбилейных мероприятий должны были стать главные сценические площадки Москвы.

Генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в столице к юбилею поэта, Сергей Винников, рассказал, что 29 марта ему позвонила супруга поэта Мария и соединила с Евгением Александровичем. "Сергей, я нахожусь в очень тяжелом состоянии в клинике, врачи прогнозируют мой скорый уход, – передал Винников его слова. – Я извиняюсь перед вами, что очень сильно вас подвел. Но при этом я очень прошу вас о том, чтобы запланированные нами совместно проекты – вечер в Большом зале Консерватории и спектакль в Кремлевском Дворце состоялись и без меня. Обещайте мне это. Я буду умирать со спокойной душой. И еще я прошу передать мою просьбу о решении вопроса о моем захоронении в России в Переделкино недалеко от могилы Пастернака".



Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. На его счету 19 поэм, в том числе "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор проживал с семьей в США.