Евгений Евтушенко госпитализирован в тяжелом состоянии

Всемирно известный российский поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Тревожное известие сообщила жена поэта Мария Новикова. Однако подробностями того, что именно произошло с Евтушенко, женщина пока делиться не стала.

"Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу", – цитирует Новикову ТАСС. "Могу только сказать, что это не плановое обследование", – резюмировала супруга поэта.

Советский и русский поэт Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.

Его первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

В 2013 году поэт перенес тяжелую операцию. В США, в клинике города Талса ему ампутировали правую ногу. Проблемы с ногой у Евтушенко начались еще в 1997 году. У него износился голеностопный сустав, и ему поставили титановый. Первое время все шло хорошо, однако потом поэта стали мучить невыносимые боли – оказалось, титановый сустав в ноге не прижился. В итоге врачам пришлось ампутировать конечность.