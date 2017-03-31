Министр поспорила с Цискаридзе

Министр образования России Ольга Васильева ответила на замечания известного артиста балета Николая Цискаридзе. Между чиновницей и звездой Большого театра разгорелся нешуточный спор.

В ходе пленарной части Петербургского международного образовательного форума Цискаридзе выступил с громкой критикой современного образования. По мнению артиста и ректора Академии русского балета, отношение к литературе в российских школах оставляет желать лучшего.

Васильева парировала, что в настоящее время образовательные программы включают в себя "все самое необходимое". Ольга Юрьевна также отметила, что крайне важно следить за тем, чтобы в школах соблюдалось базовое содержание курса литературы.

Николай Максимович убежден, что уровень преподавания в российских школах настолько низок, что "приводит к очень большому незнанию элементарных вещей". Танцор не преминул отметить, что в Советском Союзе в школах преподавали сразу три предмета: русскую, зарубежную и советскую литературу.

"Это моя просьба к вам как гражданина, Ольга Юрьевна, я прошу на это обратить внимание", – цитируют РИА Новости Николая Цискаридзе.



Артист даже припомнил резонансную историю про ученика Англии, который не был знаком с творчеством Байрона. Но министр образования не прониклась подобным примером. "С литературой в Англии тоже проблемы сложные, потому что бьются над тем, чтобы знали Шекспира, бьются, реально бьются", – ответила она.

Васильева заявила, что главное в современной системе образования – соблюдение определенных канонов. "Вариативность это прекрасно, но база, которая есть, она должна быть незыблемой", – подытожила чиновница.