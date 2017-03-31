Голливуд превратит Бэтмена в женщину

Кинокомпания Warner Bros осуществит мечту многих поклонников серии фильмов про Бэтмена. В производство запущена кинолента "Бэтгерл".

Как сообщает Lenta.ru, в качестве режиссера, сценариста и продюсера ленты выступит создатель легендарных "Мстителей" Джосс Уидон. После выхода на экраны популярного телесериала "Баффи – истребительница вампиров", Уидон по праву считается одним из самых талантливых кинематографистов мира.

К слову, под псевдонимом Бэтгерл в комиксах о приключениях Бэтмена в свое время выступало множество героинь. В одних случаях они появлялись в качестве самостоятельного персонажа, в других – становились на место помощницы супергероя.

Представители Warner Bros пока держат имена главных актеров в строжайшей тайне. Тем временем многие пользователи социальных сетей предположили,что главную роль могут предложить 40-летней Алисии Сильверстоун. Ведь именно она в 1997 году выступила в образе супергероини в картине "Бэтмен и Робин" Джоэла Шумахера.

Однако не факт, что предположения обывателей могут сбыться. Напомним, "Бэтмен и Робин" в свое время был крайне негативно воспринят публикой и получил сразу 11 номинаций антипремии "Золотая малина". И это несмотря на участие самого Джорджа Клуни.