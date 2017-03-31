Солисты известной группы оказались девушками

Участники одного из самых популярных музыкальных коллективов Китая шокировали поклонников неожиданным признанием. Как выяснилось, "солисты" бой-бенда Acrush – юные девушки.

О том, кто же они такие, певицы объявили на недавнем концерте в китайской провинции Чжэцзян. Продюсер группы отметил, что это никак не повлияло на популярность коллектива.

Участница бой-бенда, собственно, никого не обманывали: как отмечают китайские СМИ, все пять солисток никогда не говорили, что являются мужчинами. Подобное впечатление складывалось из-за имиджа девушек: неизменные мужские рубашки, короткие стрижки, спортивные брюки. Именно потому группу начали называть "бой-бендом". Как говорится, по умолчанию.

Acrush – одна из самых популярных групп в мире. Число поклонников коллектива насчитывает несколько миллионов по всему миру. Теперь, когда группа открыто объявила себя "девичьей", ее популярность лишь возросла.

Как отмечает издание Quartz, менеджер Acrush призналась, что заявление на концерте являлось продуманным пиар-ходом и не вызвало никакой негативной реакции от фанатов. Известно, что девушки Китая часто подражают парням и носят вещи "с мужского плеча".