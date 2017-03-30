Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни"

30 марта 1970 года в Москве состоялась премьера легендарного фильма Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". Главный герой картины Федор Иванович Сухов на долгие годы стал образцом настоящего мужества, а диалоги из фильма мгновенно разлетелись на цитаты. Dni.Ru предлагают вспомнить все крылатые фразы из популярнейшей киноленты.

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