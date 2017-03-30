Крылатые фразы из фильма "Белое солнце пустыни"
"Мертвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно."
"Гюльчатай, открой личико!"
"Восток – дело тонкое."
"Вопросы есть? Вопросов нет!"
"Господин назначил меня любимой женой!"
"До свидания, барышни! Извините, коль что не так."
"Душа моя рвется к вам, ненаглядная Катерина Матвеевна, как журавль в небо."
"Женщина – она тоже человек!"
"Не везет мне в смерти – повезет в любви."
Телеведущий рассказал, что его путь на экран был предопределен с детства
Власти Украины готовы "дополнительно" разъяснить ситуацию
Dni.Ru разбирают лекцию кинокритика Антона Долина, посвященную легендарному Дэвиду Линчу
У девушки обнаружились серьезные проблемы с психикой