Королевой красоты стала особенная девушка

На конкурсе красоты в американском штате Миннесота победила 22-летняя Микайла Холмгерн. Девушка с синдромом Дауна выиграла благодаря своему танцу.

Новая королева красоты штата признается, что хореография всегда была ее сильной стороной. "Для меня танцы – это способ самовыражения. Мой талант заключается в этом, и я хочу показать людям, что я могу делать", – приводит слова Микайлы РИА Новости. Холмгерн работает хореографом и занимается танцами с шести лет.

Исполнительный директор конкурса "Мисс Миннесота" Дениз Уоллис согласна с выбором жюри. "Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы", – говорит Уоллис. Отметим, что ранее новоиспеченная "Мисс Миннесота" неоднократно принимала участие в подобных мероприятиях, только для девушек с ограниченными способностями.

Публикация от Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) Ноя 24 2017 в 9:10 PST

Как призналась Микайла Холмгерн, она до последнего не могла поверить в произошедшее. В наградной речи Дениз Уоллис, которая объявила ее победительницей в номинации "Сила духа", сказала: "Вы заставляете людей улыбаться каждый раз, когда вы говорите, улыбаетесь и танцуете. Вы излучаете дух мисс США, всегда сохраняя преданность своим идеалам и уступая другим. У вас есть самоотверженность, смирение и способность преодолевать препятствия с улыбкой на лице и волнением в вашем сердце".

Публикация от Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) Ноя 27 2017 в 7:35 PST

Холмгерн принимает участие в программе инклюзивного обучения и развития в Университете Бетеля, двухгодичного курса для студентов с особенностями развития. Она живет в общежитии, стажируется в университетском центре ухода за детьми и закончит учебу в 2018 году.