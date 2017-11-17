Крым превратят в Мекку российского туризма

Успех прошлогоднего туристического сезона Крыму показал, насколько высок потенциал республики в конкурентной борьбе с зарубежными курортами. Власти региона намерены не только сохранить, но и улучшить позиции, и для этого уже сделаны первые шаги.

Как заявил глава республики Сергей Аксенов, владельцам отелей и ресторанов в своей ценовой политике стоит ориентироваться на "среднего туриста", который и обеспечивает заполняемость (а значит и доход) курортов в туристический сезон.

"Без приемлемых цен мы конкурировать не сможем. С учетом того, что 90% средств размещения частные, это вопрос переговоров, это вопрос поддержки наших людей, которые работают непосредственно в туристической отрасли", – сказал Аксенов на форуме "Открытый Крым".

"Если мы не приведем в соответствие цену и качество с тем, чтобы можно было конкурировать с теми странами, которые представляют такой же сервис в Черноморском бассейне, то далеко не уйдем, конечно. Одна из основных проблем – это определиться с отельерами, чтобы уровень цен был разумным достаточно для того, чтобы средний турист смог приехать сюда и в сравнении с Турцией не проиграть", – добавил он.

По словам Аксенова, необходимо расширять и услуги, так как преимущество в конкурентной борьбе за клиента будут иметь те предприниматели от туриндустрии, которые смогут предложить что-то новенькое. Местным бизнесменам Аксенов посоветовал обратиться к опыту других российских регионов. Со своей стороны власти тоже предпринимают шаги по усилению конкуренции, расширяя частный сектор. В частности, идет приватизация лечебно-оздоровительных комплексов. Чиновники надеются, передать в частные руки порядка 15 здравниц.





В будущем турбизнес Крыма должен перейти на круглогодичное обслуживание гостей, игроки рынка откажутся от политики "срубить куш" только лишь в пиковый период отпусков, задирая цены на свои услуги, чтобы окупить мертвый сезон в зимние месяцы. Как сказал Аксенов, понимание необходимости этих изменений есть, уже предпринимаются шаги. В течение ноября крымские чиновники должны предложить варианты модернизации санаториев, после которой лечебные учреждения могли бы принимать людей круглый год. В том числе рассматривается возможность закупки нового оборудования для диагностики и реабилитации людей в осенне-зимнее время.

В свою очередь замруководителя Ростуризма Алексей Конюшков добавил, что зимнюю паузу планируется заполнить событийным туризмом, крымские власти уже активно работают над программой культурно-развлекательных мероприятий. Одной из первых "ласточек" стал фестиваль вина #Ноябрьфест, прошедший с 4 по 6 ноября в Ялте, где гости смогли ознакомиться с молодыми винами от местных производителей. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко считает, что винный туризм может привлечь дополнительный поток туристов.

"В Крыму и Севастополе много интересных хозяйств, много интересных событий, связанных с вином: сбор урожая, молодое вино, шампанское в Новый год, знакомство с производством и так далее. Это очень интересно и перспективно", – сказал Волченко во время мероприятия.

В будущем власти планируют создать "Винную дорогу" Крыма, которая расскажет о том, какие сорта производятся на местных винодельнях. Благо что в Крыму выпускают самые разные сорта. Например, в долине реки Бельбек на юго-западе полуострова изготавливаются сухие вина "Каберне" и "Мерло", на виноградниках в районе Балаклавы делают крымское шампанское, а Южный берег известен своими креплеными винами – портвейном, хересом и мадерой. Предполагается, что для знакомства с виноделием в Крыму будет создана программа продолжительностью 1-4 дня. Ее несомненным плюсом является вовлечение других участников туриндустрии, тех же отельеров и рестораторов.

"Большое количество маленьких симпатичных отельчиков, полюс гастрономия к этому подтягивается, то есть рестораны и хозяйства и так далее… И это есть еще одна точка приложения усилий для туроператоров и турагентов, а для Крыма это возможность ведения классической бизнес-схемы", – отметил Волченко.

Винный туризм будет весьма актуален для россиян в ноябрьские праздники, уверен министр.

Если говорить не о стратегических вопросах развития, а проблемах, требующих самого быстрого решения, то это транспортная доступность полуострова для жителей континентальной части России. Вадим Волченко признал, что цены на авиабилеты в Крым по сравнению с Турцией выглядят на удивление дорогими, при том что лететь до Симферополя заметно меньше, чем, скажем, до Анталии. Но ситуация в обозримом будущем должна измениться с завершением строительства наземного сообщения и новым аэропортом в Симферополе.

"Безусловно мы связываем большие надежды с запуском Крымского моста, запуском "Тавриды" (федеральной трассы между Керчью и Симферополем – прим. ред.) и новым терминалом аэропорта", – сказал министр.

В то же время стоит озаботиться и транспортной инфраструктурой на самом полуострове, который как отметил Волченко, предрасположен к автомобильному туризму. Сразу решить проблему дорог не получится, поскольку ею в Крыму не занимались последние 20 лет.

В целом развитие Крыма должно отвечать общему представлению желаемого результата, подчеркнул Волченко. С этой целью и была принята федеральная целевая программа "

Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2030 года", по которой к означенной дате посещаемость полуострова должна достигнуть 8,8 млн туристов в год.