Иностранцам расскажут об отдыхе в России

Богатое историческое наследие и природные красоты притягивают в нашу страну туристов со всего мира. Посмотреть на величественные горы Кавказа и живописные карельские озера, насладиться водной гладью Байкала и неистовыми камчатскими гейзерами с каждым годом приезжают все больше иностранцев. Теперь знакомиться с Россией им станет гораздо проще: в свет вышел первый номер англоязычной версии журнала "Туризм и отдых в России" "Tourism & Leisure in Russia".

Проект получил комплексную поддержку Министерства культуры России, а стратегическим партнером англоязычной версии журнала стал "Интурист" – крупнейший туроператор по въездному туризму.

Журнал будет распространяться на туристических выставках за рубежом, в российских торговых представительствах за границей и по каналам иностранных партнеров "Интуриста". Кроме того, издание можно будет заказать в любую точку мира.

Первый номер "Tourism & Leisure in Russia" посвящен главным туристическим брендам России. Здесь и легендарное Золотое кольцо, и Транссибирская магистраль, и Серебряное ожерелье, Красный маршрут, усадьбы России и многое другое. Читатели узнают также о Байкале, Камчатке и Уральских горах.





Как отметил гендиректор журнала "Отдых в России" Антон Семенов, на создание англоязычной версии подтолкнуло то, что о России и ее туристических возможностях до сих пор довольно мало знают за рубежом.





При этом туристическая отрасль – важная составляющая экономики, и при правильной стратегии развития она может приносить огромные доходы в государственный бюджет. К счастью, развитию внутреннего и стимулированию въездного туризма уделяется сейчас повышенное внимание.





"Иностранцы приносят в отечественную экономику живые деньги", – отметил Семенов.

В свою очередь, генеральный директор "Интуриста" Леонид Мармер подчеркнул, что Tourism & Leisure in Russia поможет зарубежным туристам сориентироваться в собственных интересах при посещении нашей страны, расширить границы познания о ее культуре, исторических и природных достопримечательностях. По его словам, необходимо сконцентрироваться на продвижении журнала на популярных туристических маршрутах, в городах-миллионниках, а также городах-организаторах Чемпионата мира по футболу-2018.





"Главное, чтобы журнал имел определенную периодичность, выходил хотя бы раз в квартал – тогда это издание будут ждать", – сказал он

Интерес к России за рубежом постоянно растет, поэтому не исключено, что в будущем журнал будет выходить не только на английском, но и на других иностранных языках. У нашей страны огромный туристический потенциал, и при правильном продвижении за рубежом Россия вполне способна стать одним из самых популярных направлений въездного туризма.

