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Lifestyle

Откуда пошла мода на короткие стрижки

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins
В начале XX века в моде все еще были длинные платья и пышные прически. Однако ситуация постепенно менялась.
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Вовсю набирало обороты движение за женскую эмансипацию, представительницы прекрасного пола постепенно начинали вести активный образ жизни, работать и добваться самостоятельности. В таких условиях оказалось, что традиционная мода абсолютно нефункциональна, и сильно затрудняет движения.

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Постепенно начала сокращаться длинна платьев и юбок, а некоторые особо отважные женщины и вовсе коротко стриглись.  В 1903-м на такой шаг отважилась французская писательница Колетт. В 1909-м это сделала актриса Эве Лавальер, чтобы сыграть подростка. На портрете работы Леона Бакста 1906 года Зинаида Гиппиус изображена с короткими рыжими кудрями.

Однако в начале века это были только частные проявления, а большая часть девушек продолжала носить длинные стрижки, отмечает  историк моды Марьяна Скуратовская. По ее словам, все изменилось после Первой мировой войны. Женщины активно принимали участие в этом событии. Многие отправлялись медсестрами на фронт. В военных условиях ухаживать за длинными волосами было практически невозможно, к тому же белые платки полностью покрывали головы. Поэтому значительная часть сестер милосердия остригла волосы.

 Похожей была и ситуация в тылу , отмечает портал Культура.рф. Многим женщинам пришлось взять на себя обязанности мужей и братьев ,пока те стреляли друг в друга на полях сражений. В стороне от тяжелой работы не оставались даже дамы высших социальных слоев. Поэтому женщины стали отказываться от лишнего, сложного, непрактичного.

Через какое-то время после конца войны, короткая стрижка стала ассоциироваться с бунтарством и революционным настроем. Многие известные женщины приписывали себе популяризацию образа вдохновленной девушки с короткой стрижкой и горящими глазами. Так, например, модельер Коко Шанель рассказывала, что однажды сушила волосы над газом, сожгла несколько прядей, и ей не оставалось ничего другого, кроме как остричь их.

 Конечно, поначалу немногие отваживались на такой эксперимент. К тому же консерваторы критиковали новую моду. Однако чем дальше, тем больше короткие стрижки завоевывали мир, и уже к середине 1920-х даже те, кто не решался отрезать длинные волосы, укладывали их так, чтобы сымитировать модные прически "под мальчика".

Автор: Михаил Войцеховский30 октября 2017, 22:02

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