Москве добавили итальянского лоска

Итальянская кухня продолжает пользоваться большой популярностью у жителей столицы. Мода на нее не только не проходит, но с годами лишь крепнет. Более того, сохраняет уверенные позиции именно в премиальном сегменте, где традиционная еда представлена в формате высокой гастрономии. Вдобавок в Москве трудится целая плеяда блестящих поваров-итальянцев. Одним словом, у рестораторов достаточно оснований для того, чтобы открывать новые заведения.

Несколько месяцев назад на гастрономической карте Москвы появился ресторан Butler. Новый проект международного холдинга Ginza Project обосновался в уютном двухэтажном особняке в Трехпрудном переулке, чем определенно добавил лоска насыщенной гастрономической жизни "Патриков". За кухню отвечает Джузеппе Дави, за спиной которого долгие годы работы не только в известных мишленовских ресторанах, но и в легендарном столичном Semifreddo.

В меню, как и следовало ожидать, встречается немало отсылок к традиционной итальянской и, прежде всего, сицилийской кухне. Но Дави всегда оставляет за собой право на гастрономические эксперименты и авторское прочтение классики. Например, карпаччо из гребешка с апельсином дополнено свежим редисом и боттаргой из кефали. Буррата с томатами предстает в виде тар татена. В основе вителло тоннато лежит телячий язык. Севиче из красного снеппера сервируется с соусом из маракуйи. Очень традиционный салат из осьминога подается с картофельным муссом и кенийской фасолью, а спагетти – с икрой морского ежа и кофейной крошкой.

Впрочем, в меню найдется еще немало интересного. Непременно стоит попробовать папарделле с рагу из цесарки и белыми грибами, фрегола сарду с цуккини, креветками и миндалем, паккери из граньяно со спаржей и камчатским крабом, утиную грудку с грушей и соусом порто или запеченную с овощами лопатку ягненка, также с густым винным соусом.

Раздел десертов выглядит столь же соблазнительно, а каждая позиция сделана не менее затейливо. Так ром-бабу Дави готовит с лимончелло вместо рома и подает с земляничным сорбетом. К яблочному пирогу полагается мороженое из корицы и кардамона. А сицилийские канноло исполнены с цукатами и фисташками из Бронте. Разумеется, здесь есть и совершенно классические итальянские десерты вроде тирамису или панна коты, но и к ним подобрано небанальное сопровождение в виде кофейного мороженого и клубничного соуса.

Отдельно следует отметить исключительное качество исходных продуктов, что особенно важно, когда речь идет о так называемой "живой" (raw) кухне. Это неизбежно сказывается на конечной цене блюда, в общем, довольно высокой – львиная доля позиций в меню начинается от тысячи рублей. Зато можно наслаждаться отличным вкусом свежайших красных креветок, лангустинов, африканского луциана или сырой говядины, не опасаясь последствий.

Средний чек – 3 500 рублей.