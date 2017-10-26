Где искать пару на ноябрьских праздниках
Итак, на первом месте в списке самых активных городов России оказался курортный Сочи. Именно здесь аналитики приложения зафиксировали наивысший процент количества смахиваний вправо (свайпов) в приложении Tinder, что означает симпатию и готовность к общению. На втором месте расположилась Казань, на третьем – Нижний Новгород.
В рейтинг также вошли Иркутск, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург. Так что в этих российских городах тоже велик шанс встретить свою вторую половинку или просто приятно провести время.
Чем заняться на ноябрьские праздники в этих городах
Сочи
Если вы не можете и дня прожить без бега, отправляйтесь на выходные в Сочи, где 5 ноября состоится марафон. Мягкая сочинская погода идеально подходит для забегов на любые дистанции. Регистрация еще открыта, так что успевайте и не забывайте, что вдвоем бежать всегда веселее.
Казань
В дни ноябрьских праздников здесь будет много концертов на любой вкус. 3 ноября выступил Элджей, который прославился благодаря хитам ‘’Дисконект’’ и ‘’Рванные джинсы’’. 4 ноября вы можете попасть на концерт Алессандро Сафина, который виртуозно оживляет оперу элементами поп-музыки. А если вы задержитесь в городе подольше, то успеете на первый концерт поп-дивы Светланы Лободы, который состоится 7 ноября.
Нижний Новгород
Если вы собрались в Нижний Новгород, то обязательно приезжайте в субботу пораньше, чтобы вечером успеть на пьесу о любви ''Гранатовый браслет'' по рассказу Куприна. А если хочется немного этно-экзотики, то отправляйтесь в выставочный комплекс “Нижегородская ярмарка” – там как раз будет проходить неделя индийской культуры, где можно будет купить сари, настоящий индийский чай или специи.
Иркутск
Для самых творческих и креативных в Иркутске пройдет ночь искусств в галерее Виктора Бронштейна, все участники смогут пройти квесты, посетить мастер-классы, своими руками можно написать натюрморт или потренироваться в создании рекламных плакатов.
Владивосток
Хотите смеяться весь вечер? Тогда вам во Владивосток, ведь 5 ноября там будет проходить ежегодный Дальновосточный StandUp-фестиваль. Говорят, что юмор сближает.
Новосибирск
В Новосибирске вы сможете посетить мультимедийную выставку ''Винсент Ван Гог'' – ожившие полотна импрессиониста придадут новые краски вашему свиданию.
Екатеринбург
В столице Урала может быть холодно для прогулок, так что приходите погреться на городские выставки. Например, в городе представлена экспозиция лучших работ National Geographic Russia ''Дикая природа России''. Или же посетите выставку современной китайской фотографии ''В новый мир''.
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