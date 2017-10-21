Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Online
В показах и презентациях примут участие: SLAVA ZAITSEV, SAINT-TOKYO, Artem Shumov, Anastasia Dokuchaeva, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, Y U L I A NIKOLAEVA, Julia Dalakian, KETIone, MACH & MACH (Грузия), ALEXANDR ROGOV, IGOR GULYAEV и многие другие. В новом сезоне первую коллекцию Atelier B by Gala B представит стилист Гала Борзова. По традиции на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет Фестиваль детской моды.
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