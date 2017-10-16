Жадный кот очаровал Сеть
Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте 9GAG. На них видно, как животное рвется к еде. Хозяин держит его за голову, но кот головой разжимает хватку человека. При этом мордочка у животного невероятно сосредоточена. Уши прижаты к голове, щеки оттянуты назад, глаза, от усилий и желания, налились кровью. Авторы снабдили публикацию ироничной подписью "Сегодня мы мирно поужинаем. Такого не скажет ни один человек". За 8 часов фотографии кота набрали почти полмиллиона лайков.
Пользователи начали представлять, о чем думает питомец. "Я должен съесть это!". Другие подписчики 9GAG усмотрели в поведении кота знакомые черты. "Это ты, понятно тебе? Ты никогда не прекратишь таскать мою еду", – заявил lasalazar1, отметив друга под публикацией. Некоторые увидели сходство со своими любимцами. Они начали рассказывать, как их питомцы клянчат еду.
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