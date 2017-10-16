Куда отправиться на ноябрьские праздники

В этом году россияне будут отдыхать в честь празднования Дня народного единства три дня – с 4 по 6 ноября. Dni.Ru вместе с экспертами сервиса путешествий OneTwoTrip выяснили, куда можно интересно и недорого съездить на ноябрьские праздники.

Казань

Готовы попробовать все эчпочмаки и бешбармаки в городе, сравнить Казанский Кремль с Московским и оказаться в городе будущего Иннополисе? Тогда вам в Казань! Современная Казань порадует вас чистотой и приветливыми горожанами, а разные культуры по соседству друг с другом не дадут заскучать. Не забудьте зайти в невероятной красоты мечеть Кул Шариф и съездить на остров Свияжск – тот самый остров Буян из сказки Пушкина.

Поезд туда-обратно: от 1906 рублей/чел

Проживание: от 1400 рублей с человека за 3 ночи

Калининград

Всегда мечтали побывать в "кусочке России в Европе"? Сейчас самое время! В Калининграде есть много интересных мест, связанных с военными событиями – подводная лодка-музей, Музей мирового океана, старинные форты и крепости. А еще Куршская коса с танцующими деревьями, памятником барону Мюнхгаузену, музеем янтаря и католическими соборами, напоминающими о людях, которые жили здесь много лет назад.



Поезд туда-обратно: от 3 418 рублей/чел

Проживание: от 1400 рублей с человека за 3 ночи

Рига

Спокойная и уютная ноябрьская Рига – отличный вариант для праздничной перезагрузки! Из обязательного – подняться на смотровую площадку церкви Святого Петра и посмотреть на Старый город, прогуляться по волшебным вечерним улочкам, пообедать в лучшем рыбном ресторане The Dome, побывать на субботней ярмарке в квартале деревянных домиков Калнциема и прокатиться по всему городу на велосипеде. Вперед!

Поезд туда-обратно: от 5 894 рублей/чел

Проживание: от 1 783 рублей с человека за 3 ночи

Минск

Столица Беларуси – очень чистый и ухоженный город. Ноябрь это отличное время для спокойных прогулок по городу: загляните в католические костелы, прогуляйтесь по 15-километровому проспекту Независимости, самому длинному проспекту в Европе и побродите по живописному кварталу Троицкое предместье. Вечером обязательно приходите к Национальной библиотеке – в вечерней подсветке новое здание библиотеки выглядит как инопланетный корабль. Приятный бонус: для путешествия в Минск жителям России виза не нужна.

Перелет + отель: от 10 182 рубля с человека за 3 ночи

Баку

Баку – современный город, где по соседству с шедеврами современной архитектуры можно найти средневековую крепость. Из обязательного: посмотреть на Центр Алиева, построенный знаменитым архитектором Захой Хадид, зайти в Музей ковров (здание которого сделано в форме ковра) и в галерею современных художников YAY. А когда стемнеет, полюбоваться на "Башни пламени" – футуристический "костер" из современных зданий видно из любой точки города.

Перелет туда-обратно: от 13 805 рублей/чел

Проживание: от 1907 рублей с человека за 3 ночи

Хельсинки

Столица Финляндии создана для уюта и предрождественской суеты, которая начинается уже в начале ноября. В холодное время года здесь особенно приятно слиться с местными жителями – прятаться в в бесконечных кофейнях с чашкой горячего шоколада и ходить в музеи современного искусства (главный из них – "Атенеум"). Долина Муми-троллей, знаменитых героев сказок Туве Янссон, понравится не только детям, но и взрослым любителям добрых сказок. Бонус – невероятная северная природа и озера, которые можно обнаружить буквально в 30 минутах езды от Хельсинки.

Перелет туда-обратно: от 11 191 рублей/чел

Проживание: от 5 427 рублей с человека за 3 ночи

Стамбул

Ноябрь – самое спокойное время в столице Турции. Летний поток туристов уже схлынул, а новогодний еще не начался. Пить знаменитый турецкий кофе на берегу Босфора, кормить огромных чаек, гулять по восточных базарам и пробовать местные сладости – на это точно можно потратить свои выходные! Памятью веков здесь пропитан каждый квадратный метр – от собора Святой Софии до древних развалин. Обещаем, вам понравится!

Перелет туда-обратно: от 16 579 рублей/чел

Проживание: от 1 363 рубля с человека за 3 ночи