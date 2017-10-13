Самые бесполезные средства для ресниц

Взгляд из-под длинных густых ресниц добавляет каждой женщине очарования и кокетливости. Но как быть тем, чьи ресницы далеки от желанного идеала?

Стремясь сделать свой взгляд пленительным и манящим, представительницы прекрасного пола прибегают к помощи разнообразных средств, не убедившись предварительно в их эффективности. И в итоге к разочарованию от бесцельно потраченных денег добавляется печальная уверенность в том, что их ресницам уже ничем не помочь.



Руководитель сети студий по наращиванию ресниц "Ресничные феи" Елена Епифанова рассказала Dni.Ru о средствах, которые уже доказали свою несостоятельность.

Касторовое масло

Миф о том, что касторовое масло помогает коротким ресницам обрести длину и объем, существует не первое десятилетие, переходя от бабушек к мамам, от мам к дочкам, а от них – к их детям. Каждое новое поколение девушек, стремящихся к красоте, бежит в аптеку за маслом для ресниц. И через пару недель ежедневных процедур недоумевает: то ли эффекта нет от слишком короткого срока применения и для устойчивого результата нужно использовать масло постоянно, то ли оно не такое чудодейственное, как все говорят.

К сожалению, как бы долго вы не пользовались этим средством, сработать оно может только в одном случае – при приеме внутрь. Это касается и витамина А, который часто добавляют в масла.

Использование средств на масляной основе влечет за собой одну большую проблему: действуя снаружи, они не оздоравливают и не укрепляют ресницы, не делают их гуще, а вот вызвать аллергию и раздражение век могут.

Каждая ресничка – это щетинистый волосок с плотно прилегающими чешуйками, а молекула масла слишком велика, чтобы проникнуть внутрь. Любые масла активно влияют на рост волос только изнутри, а вот злоупотребление ими может вызвать закупорку желез в уголках глаз и по краю века. Несмотря на то, что подобное осложнение встречается только у нескольких процентов женщин, наносивших на веки масляные средства, оно вполне реально.

Питательные маски для укрепления ресниц



Главным достоинством домашних питательных масок (а в интернете подобные рецепты представлены в большом разнообразии) является их стоимость. Как правило, компонентами таких народных средств являются различные масла – миндальное, льняное, репейное, розовое – и витамины. Все они доступны, присутствуют в аптеках в ассортименте и имеют вполне приемлемую цену по сравнению с брендовыми масками для укрепления и роста ресниц. Видимо, именно это и послужило основной причиной их популярности, поскольку положительным результатом от использования ни одно из подобных средств похвастаться не может.

Чудодейственная тушь

С экранов телевизоров на нас ежедневно смотрят красавицы с неестественно длинными ресницами, которые утверждают, что добились этого исключительно благодаря туши. Но даже невооруженным взглядом заметно, что их ресницы накладные. Делается это вовсе не для большей убедительности рекламы – просто тушь, даже самая хорошая, не может настолько преобразить ресницы. Да, они станут более темными и выразительными. Да, они будут казаться гуще из-за того, что слой туши создает дополнительный объем. Но если вы надеетесь, что после двух-трех движений щеточкой ваши ресницы станут вдвое длиннее, вас ждет разочарование.

Перманентная тушь для ресниц



Процедура перманентного окрашивания ресниц постепенно завоевывает все большую популярность. Производители красящих составов анонсируют ее как безопасную, эффективную и гарантирующую стойкий результат на протяжении 2-3 недель. А что же происходит на самом деле?

В основе перманентной туши лежит тот же клей, который используется при наращивании ресниц. Чтобы процедура была действительно безопасной, волоски необходимо тщательно разделять. Во время наращивания это требование соблюдается строго, а вот при окрашивании несколько ресничек оказываются склеенными между собой. За несколько недель они отрастают, и более сильные волоски буквально выдергивают более слабые. Если смотреть с этой точки зрения, то перманентное окрашивание больше походит на эпиляцию. А это, согласитесь, мало сочетается с заботой о своей красоте.

Не все традиционные методы ухода одинаково неэффективны, как и не все новые средства – только лишь попытка заставить раскошелиться наивных красавиц. Но всегда полезно подробнее изучить детали процедуры, которой вы собираетесь подвергнуть свои ресницы.