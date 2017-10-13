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Lifestyle

Самые бесполезные средства для ресниц

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Взгляд из-под длинных густых ресниц добавляет каждой женщине очарования и кокетливости. Но как быть тем, чьи ресницы далеки от желанного идеала?
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Стремясь сделать свой взгляд пленительным и манящим, представительницы прекрасного пола прибегают к помощи разнообразных средств, не убедившись предварительно в их эффективности. И в итоге к разочарованию от бесцельно потраченных денег добавляется печальная уверенность в том, что их ресницам уже ничем не помочь.

Руководитель сети студий по наращиванию ресниц "Ресничные феи" Елена Епифанова рассказала Dni.Ru о средствах, которые уже доказали свою несостоятельность.

Касторовое масло

Миф о том, что касторовое масло помогает коротким ресницам обрести длину и объем, существует не первое десятилетие, переходя от бабушек к мамам, от мам к дочкам, а от них – к их детям. Каждое новое поколение девушек, стремящихся к красоте, бежит в аптеку за маслом для ресниц. И через пару недель ежедневных процедур недоумевает: то ли эффекта нет от слишком короткого срока применения и для устойчивого результата нужно использовать масло постоянно, то ли оно не такое чудодейственное, как все говорят.

К сожалению, как бы долго вы не пользовались этим средством, сработать оно может только в одном случае – при приеме внутрь. Это касается и витамина А, который часто добавляют в масла.

Использование средств на масляной основе влечет за собой одну большую проблему: действуя снаружи, они не оздоравливают и не укрепляют ресницы, не делают их гуще, а вот вызвать аллергию и раздражение век могут.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger

Каждая ресничка – это щетинистый волосок с плотно прилегающими чешуйками, а молекула масла слишком велика, чтобы проникнуть внутрь. Любые масла активно влияют на рост волос только изнутри, а вот злоупотребление ими может вызвать закупорку желез в уголках глаз и по краю века. Несмотря на то, что подобное осложнение встречается только у нескольких процентов женщин, наносивших на веки масляные средства, оно вполне реально.

Питательные маски для укрепления ресниц

Главным достоинством домашних питательных масок (а в интернете подобные рецепты представлены в большом разнообразии) является их стоимость. Как правило, компонентами таких народных средств являются различные масла – миндальное, льняное, репейное, розовое – и витамины. Все они доступны, присутствуют в аптеках в ассортименте и имеют вполне приемлемую цену по сравнению с брендовыми масками для укрепления и роста ресниц. Видимо, именно это и послужило основной причиной их популярности, поскольку положительным результатом от использования ни одно из подобных средств похвастаться не может.

Чудодейственная тушь

С экранов телевизоров на нас ежедневно смотрят красавицы с неестественно длинными ресницами, которые утверждают, что добились этого исключительно благодаря туши. Но даже невооруженным взглядом заметно, что их ресницы накладные. Делается это вовсе не для большей убедительности рекламы – просто тушь, даже самая хорошая, не может настолько преобразить ресницы. Да, они станут более темными и выразительными. Да, они будут казаться гуще из-за того, что слой туши создает дополнительный объем. Но если вы надеетесь, что после двух-трех движений щеточкой ваши ресницы станут вдвое длиннее, вас ждет разочарование.

Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Sikorskaya

Перманентная тушь для ресниц

Процедура перманентного окрашивания ресниц постепенно завоевывает все большую популярность. Производители красящих составов анонсируют ее как безопасную, эффективную и гарантирующую стойкий результат на протяжении 2-3 недель. А что же происходит на самом деле?

В основе перманентной туши лежит тот же клей, который используется при наращивании ресниц. Чтобы процедура была действительно безопасной, волоски необходимо тщательно разделять. Во время наращивания это требование соблюдается строго, а вот при окрашивании несколько ресничек оказываются склеенными между собой. За несколько недель они отрастают, и более сильные волоски буквально выдергивают более слабые. Если смотреть с этой точки зрения, то перманентное окрашивание больше походит на эпиляцию. А это, согласитесь, мало сочетается с заботой о своей красоте.

Не все традиционные методы ухода одинаково неэффективны, как и не все новые средства – только лишь попытка заставить раскошелиться наивных красавиц. Но всегда полезно подробнее изучить детали процедуры, которой вы собираетесь подвергнуть свои ресницы. 

13 октября 2017, 16:06

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