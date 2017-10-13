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Lifestyle

Главные события Москвы с 13 по 19 октября 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Smirnov
Романсы или индийские мантры, фильм Чарли Чаплина или голливудский новодел, спектакль о графе Дракуле или "экологический" показ мод? Москва предлагает, а решать вам! О самых значимых столичных событиях – в еженедельном обзоре Dni.Ru.
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13 октября, пятница

В Музее русского импрессионизма открывается экспозиция "Михаил Шемякин. Совсем другой художник". Это ретроспектива произведений необычного русского художника-импрессиониста первой половины XX века, состоящая более чем из 50 работ из музеев России, ближнего зарубежья и частных коллекций. Выставка продлится до 17 января 2018 года.

Спектакль "Комната Джованни". Фото: teatr-uz.ru

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Комната Джованни". Что такое любовь и какая она бывает? Герои случайно встречаются в баре и между ними пробегает искра, заставляющая забыть обо всем на свете. Но им, находящимся в плену своего мировоззрения, придется ответить на вопрос, важны ли в любовных отношениях возраст и социальный статус.

В "Крокус Сити Холле" выступит Тони Брэкстон, чьи песни уже стали классикой мировой эстрады. Продажи альбомов артистки превысили 65 миллионов экземпляров, ее талант был отмечен многими престижными наградами, в том числи семью "Грэмми". А у клипа к песне Un-Break My Heart на YouTube – более 270 миллионов просмотров.

Тони Брэкстон. Фото: GLOBAL LOOK press

В Backstage отыграет концерт Родион Газманов. Певец, ведущий, музыкант и автор песен исполнит свои лучшие композиции, среди которых "Парами", "Гравитация", "Фары", "Феникс из пепла", "Лето" и другие. Главным событием вечера станет премьера песни "Остался".

14 октября, суббота

В субботу и воскресенье в "Крокус Сити Холле" выступят снискавшие мировую славу исполнители мантр Дэва Премал и Митен. Публика погрузится в особую атмосферу: концертный зал превратится в медитационный ретрит, а зрители смогут ощутить силу мантр и насладиться глубокой энергетикой.

В "Главclub Green Concert" выступит "Пилот" с программой "Двадцатничек: Довесок". Группа недавно масштабно отметила свое 20-летие, выступив на крупных стадионных площадках, и отправилась в большой тур по стране. По многочисленным просьбам поклонников коллектив даст еще один концерт в столице "в довесочек".

Концерт группы "ПилОт". Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В Государственном Кремлевском дворце выступит Зара, звезда российской эстрады, обладающая обворожительным голосом. В программе – народные песни, зарубежные хиты, песни военных лет, композиции советского периода, романсы и современные шлягеры. Вечер придется по вкусу поклонникам артистки и просто любителям хорошей музыки.

15 октября, воскресенье

В Музее Москвы откроется выставка "Людмила Гурченко. Аплодисменты", рассказывающая о творческом пути знаменитой актрисы. Посетителей будут ждать около 50 экспонатов: концертные костюмы, фотографии в кинематографических образах, снимки из семейного архива, плакаты, предметы быта. Многие платья и украшения Гурченко сделала сама из подручных материалов. В день вернисажа, 15 октября, вход будет бесплатным. Гости смогут посетить винтажную барахолку с изделиями 40-60-х годов и современной стилизацией под них. Выставка продлится до 3 декабря.

В Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац зрители смогут увидеть спектакль по знаменитому произведению Н.А. Римского-Корсакова "Золотой петушок". Это постановка по одной из самых мудрых сказок А.С. Пушкина, которая в исполнении оперной и балетной трупп театра и симфонического оркестра всегда пользуется успехом у зрителей.

16 октября, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Портрет Дориана Грея". Как отмечают создатели, это вечная история о душе, истинной красоте, сомнениях, порождающих мысли и желания, и о прощении. Главный герой становится предметом спора между Черным и Белым, решившими поэкспериментировать с человеческой судьбой. Зрители увидят, как поведет себя тот, кто стал игрушкой высших сил.

Спектакль "Портрет Дориана Грея". Фото: teatr-uz.ru / Сергей Тупталов

17 октября, вторник

В Московском международном доме музыки покажут фильм Чарли Чаплина "Огни большого города" (1931 года) в сопровождении Национального филармонического оркестра России (дирижер – Владимир Спиваков). Герой ленты – маленький бродяжка, художественный образ, в которым Чаплин наиболее известен широкой публике. В этой картине Чаплин выступил в нескольких амплуа – как сценарист, режиссер, исполнитель главной роли, продюсер, балетмейстер и впервые – как композитор. Это отличный подарок любителям классики кино и музыки.

В "Крокус Сити Холле" даст концерт британский рок-исполнитель Крис Норман, обладающий особым, легко узнаваемым голосом. Его творческий путь начался в далеком 1957 году, когда он впервые взял в руки гитару. С тех пор минуло 60 лет, и на счету музыканта десятки успешных альбомов. Поклонников в этот вечер ждет программа The Greatest Hits, состоящая только из хитов, которых накопилось очень и очень много.

Кадр из фильма "Огни большого города"

18 октября, среда

Театр Аллы Духовой TODES открыл новый сезон. В среду покажут ATTENTION – зрелищный танцевальный спектакль, демонстрирующий возможности современной хореографии и рассказывающий о силе любви и красоте жизни. Каждый номер – уникальное путешествие по глубинам человеческого естества, история взаимоотношений мужчины и женщины, страсти и счастья. Всю мощь и эстетику передаст профессиональная и яркая работа артистов.

Спектакль ATTENTION. Фото: todes.ru

На Манежной площади стартует Российская экологическая неделя, главным событием которой станет Eco Fashion Week/2017. Прямо в центре столицы появится пространство, раскрывающее культурную, природоохранную и потребительскую стороны экожизни. Помимо модной Eco Fashion Week/2017, будут доступны "ЭкоЭКСПО", экомаркет, сферическое кино, интерактивный зоопарк, мастер-классы, молодежный форум и многое другое. Неделя экологии продлится до 22 октября.

19 октября, четверг

Фото: vk.com/atmosfera_tvorchestva

В ТВК "Тишинка" пройдет осенняя выставка "Атмосфера творчества". Участниками станут около 200 компаний различных специализаций: пэчворк, декупаж, вышивка, бисеро– и кружевоплетение, мыловарение, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг. Гостей ожидает зона мастер-классов, где каждый желающий сможет попробовать себя в разных видах творчества, а также конкурсы, шоу и уютные посиделки. В этот раз пространство будет необычно декорировано: над головами посетителей раскинется "небо" из разноцветных зонтиков. Выставка продлится до 22 октября включительно.

В"Шоколаднице", расположенной неподалеку от Третьяковской галереи (Климентовский переулок, дом 10), проходит выставка известного русского художника Валерия Кошлякова. "Искусство и слово". Этот проект – соединение изобразительного искусства и художественного слова – обращен к самому широкому зрителю. По словам художника, искусство, живущее исключительно в музейном мире, почти всегда было отделено от реальной жизни, существовало с ней в параллельных, изредка пересекающихся вселенных. Сегодня ситуация меняется – искусство находится в постоянном поиске контактов с внешним миром. Использование общественных городских пространств – одна из попыток людей искусства вступить в продуктивный диалог с самым широким зрителем.

Фото: пресс-служба

В "Крокус Сити Холле" состоится гала-концерт "Романтика романса", где звезды эстрады, оперы, джаза, артисты театры и кино исполнят произведения разных жанров в сопровождении симфонического оркестра. Концерт посвящен одноименной программе (одной из самых рейтинговых) телеканала "Культура". В числе артистов – Елена Максимова, Нина Шацкая, ансамбль "Песняры", группа "Кватро", Дмитрий Харатьян, Леонид Серебренников, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, Иван Ожогин, Владислав Косарев и другие.

Игги Поп. Фото: GLOBAL LOOK press

В Stadium-live выступит культовый панк-рокер Игги Поп. 70-летний музыкант "отжигает" на сцене так, что дай бог каждому в таком возрасте. Фанатов ждут песни, которые оказали большое влияние не только на панк-рок, но и музыку XX века в целом: The Passenger, Lust for Life, I Wanna Be Your Dog, Real Wild Child и другие. Артиста нередко называют живой легендой.

В прокат выходит фильм "Геошторм". После серии стихийных бедствий на Земле мировые державы объединили усилия для создания сети спутников, контролирующих климат и предотвращающих катастрофы природного характера. Но, как водится в Голливуде, вместо того, чтобы защищать людей, детище стало угрожать человечеству тотальным уничтожением.

Автор: Василий Ручкин13 октября 2017, 11:06

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