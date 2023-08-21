"Клоунов в космосе не будет": почему Роскосмос был против космического кино

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История одного "Вызова"



Монументальная и широко разрекламированная кинодрама Первого канала "Вызов", первый по-настоящему снятый в космосе полнометражный художественный фильм едва переступил порог в 2 миллиарда рублей по кассовым сборам. Вы еще не ходили на этот фильм? А вот и напрасно! Фильм очень и очень стоящий. Может быть просто наш зритель не знает его предысторию, а потому и не спешит в кинотеатр? Так мы расскажем! Ведь это далеко не первый фильм, который собирались снимать в космосе. Но обо всем по порядку!



Жить не по лжи



Когда-то в далеких 1990-х, кинорежиссер Юрий Кара, тогда еще весьма знаменитый своими антисоветскими "Ворами в законе", только что мощно провалился с кинокартиной "Мастер и Маргарита" — то ли продюсеры не захотели выпускать такой стыдный фильм (который не понятно, как более правильно охарактеризовать — как "историко-эротический" или "эротико-исторический"), то ли он сам решил о нем забыть, объяснив все булгаковской "мистикой". Совсем скоро снимет свой знаменитый сериал по "Мастеру и Маргарите" Владимир Бортко. Фильм Кары к этому моменту еще не выйдет, не выйдет он и спустя 15 лет после премьеры Бортко. И еще долго зрители будут путать фильмы Кары и Бортко, думая, что вышедший на экраны фильм — это и есть фильм Юрия Кары. На этот счет очень правильно сказал большой мастер кинематографии, кинорежиссер Владимир Хотиненко: "Вот Володя (Бортко. – Прим. ред.) снял фильм — и никакой мистики!". С треском провалившись на "Мастере и Маргарите", кинорежиссер Юрий Кара взялся за еще более провальный проект — в 1997 году, когда многим людям в стране было просто нечего есть, а шахтеры перекрывали железную дорогу, он затеял съемки кинофильма в космосе, очевидно, желая всех вокруг разозлить. Для экранизации он выбрал роман Чингиза Айтматова "Тавро Кассандры" о космическом монахе. Идею он запаковал в благородную обертку — дескать, хочет спасти станцию "Мир". Однако на деле всеми силами старался раздобыть денег, пробовал на главные роли суперзвезд от голливудских артистов до Валерия Леонтьева, очевидно, мечтая понравиться новым хозяевам жизни, "нуворишам". Авантюра не удалась — никаких съемок в космосе не случилось, несмотря на катание на центрифуге всех главных звезд того времени — от Дмитрия Певцова и Ольги Кабо до Владимира Стеклова и Анатолия Кашпировского. Многие актеры еще с тех пор вспоминают Юрия Кару незлым тихим словом.

По словам режиссера, в 1997 году съемки не состоялись "по вине" главы Роскосмоса (тогда еще Росавиакосмоса) Юрия Коптева. С режиссера запросили около $2 миллионов за съемки в космосе. Дескать, именно тогда Коптев произнес эту сакраментальную фразу: "Зайцев в космосе не будет!" (то есть — бесплатно прокатиться не получится), которую потом стали произносить как "Клоунов в космосе не будет", имея в виду, что космос — не место для артистов и съемок кинофильмов. Оно и понятно. Вся космическая отрасль того времени сильно нуждалась в деньгах, было бы странно в убыток себе заниматься развлечениями Юрия Кары. В стране к тому времени устоялся здоровый капитализм. Тем более сам Юрий Кара вряд ли сделал что-нибудь в жизни бесплатно. Он до сих пор ведет единственную мастерскую во ВГИКе, где со студентов берут деньги буквально за все. В буквальном смысле, последний островок 1990-х…

Как тебе такое, Илон Маск?

Кара, пожалуй, сам виноват в том, что раздул свою неудачу до мирового масштаба. Он так сознательно культивировал мировое значение своей попытки снять кино в космосе, так сознательно и долго ссылался на словесную поддержку его попытки от мировых знаменитостей — от Джеймса Камерона до Харви Вайнштейна (хотя подтверждений такой поддержки нет, все это только со слов самого Кары), что теперь, после успеха Константина Эрнста, его неудача выглядит примерно также, как неудача Илона Маска с запуском Falcon. Юрий Кара ведь сознательно, в течение более 20 лет, вел во ВГИКе занятия, основываясь на воспоминаниях о собственной неудаче. А это не самый продуктивный путь. Так и говорил студентам — дескать, снять ничего невозможно — или мистика придет неведомо откуда, или глава Роскосмоса будет мешать. Это был в буквальном смысле "конек" Юрия Кары, объясняющий, почему он сам не снимает новых фильмов. Пока отечественные кинолегенды, такие как Александр Сокуров и Алексей Учитель один за одним снимали фильмы, которые войдут в историю кинематографа, Юрий Кара поливал их грязью и обосновывал свои неудачи заявлениями вроде "снять ничего невозможно". У особо чувствительных студентов Кара даже вызывал горячую слезу сочувствия и гнев по отношению к проклятым "капиталистам". Но легенда работала, и Юрий Кара вполне себе неплохо почивал за счет сердобольных студентов, всячески обделяя их и не выполняя даже наполовину своих прямых обязанностей, сам ничего не снимая и давным-давно не получая никаких денег ни в Фонде кино, ни в Министерстве культуры. И тут, вдруг откуда не возьмись, Константин Эрнст. Бац — и не просто снял фильм в космосе, но и в дребезги разбил всю легенду Юрия Кары. Так делают хорошие мастера на театральных факультетах — когда попадается какой-нибудь старомодный художественный руководитель в театре, утверждающий, что, дескать, "ничего из этого сделать невозможно", хороший мастер говорит: "Ну, посиди пока здесь. Сейчас мои студенты тебе покажут", — и студенты показывают ровно то, о чем только что говорилось "невозможно". Как говорил Роман Виктюк, "Мои студенты выходят — и остальным нечего делать". Именно так поступил с Юрием Карой гендиректор Первого канала, дал настоящий мастер-класс, показал, как работают профессионалы, фактически полностью отобрал у Юрия Кары его "хлеб", да еще и за полгода до этого крепко поставил его на место, не пропустив в Фонде кино очередную идею Юрия Кары о Сахарове. Ну не красава?

Согласен

К счастью, в России сегодня весьма прогрессивный президент, политика которого во многом направлена на то, чтобы разрушать устаревшие мифы 1990-х. С этими мифами без устали бьются многие структуры, созданные президентом, днем и ночью защищая Россию от коррупции и от этих самых мифов, из-за которых в буквальном смысле никому просто невозможно сдвинуться с места. Подпал под этот "пересмотр отношений", очевидно, и наш знакомый Юрий Кара со своей уж совсем тупиковой позицией. Политика нынешнего президента как раз и заключается в том, чтобы такие тупики разрушать. Думаю, на карандаш Кара попался еще во время одного из своих выступлений на заседании Общероссийского народного фронта, когда он в присутствии президента России Владимира Путина, ни секунды не смутившись, предложил нашему президенту самому себе выписать Орден Победы. От этого предложения покраснел даже присутствовавший на заседании сопредседатель ОНФ Станислав Говорухин, а президент, сославшись на то, что не совсем не понял "предложение в чем", мягко ответил, что цель ОНФ помогать людям, а не выписывать награды самим себе. Вероятно, это стало мощным ударом для Юрия Кары, привыкшего в первую очередь делать что-либо для себя, а уже потом для других людей.

По словам Константина Эрнста, награжденного за первый фильм в космосе Государственной премией РФ, проект поддержал лично Владимир Путин. "У нас, в космической отрасли, приняты короткие фразы: ключ на старт, зажигание, поехали. Теперь добавится еще одна — Согласен. Потому что когда мы Вам прислали наш проект на рассмотрение, Вы написали на нем коротко: Согласен", — сказал Константин Эрнст во время церемонии награждения в Кремле.

На фильм набросились, конечно же, все апологеты идеи Кары о невозможности снимать кино в космосе — в первую очередь некоторые космонавты, почувствовавшие, что прежняя почва их неограниченной власти уходит из-под ног, а также некоторые артисты, с завистью глядящие вслед красотке Пересильд, и обычные зеваки, мечтающие хоть как-то присоединиться к знаменитому полету.

Фильм выдающимся, конечно, назвать трудно, но ребята очень старались. Не хватило немного сценарной смелости, уж слишком видно, что сценарий проверен десятью различными инстанциями (а, может, и не инстанциями, а просто продюсерами разных мастей) не только на предмет "нет ли там чего лишнего", а просто — на предмет отсутствия смелых сценарных решений. Эта беда современного продюсерского кино — все предпочитают слабый, но стабильный сценарный материал, без ярких всплесков дарования (пусть даже все это и заставит каждого из зрителей в отдельности плеваться, но в целом заманит их всех в кинотеатр именно своей стабильностью и средненьким качеством материала), нежели яркие эксперименты и даровитый сценарий, который, очевидно, понравится зрителям, но вполне может оттолкнуть общую серую массу именно своей нестандартностью. Пока отечественные продюсеры находятся в явном сценарном кризисе, изучая поведение масс, явно ограничивая себя в экспериментах, предпочитая один раз уже выстрелившие сценарные находки или надежные темы (спорт, космос), в итоге страдает и зритель, и кинодистрибьюторы, и кинотеатры, оказавшиеся в настоящей пропасти после ухода из России Голливуда. В Голливуде, кстати, не боятся экспериментов. Может быть нашим продюсерам стоит все-таки брать от Голливуда что-то хорошее, а не только плохое? Хорошо бы еще, чтобы наш Президент поручил кинопродюсерам не бояться экспериментов. Мифы 1990-х уже почти победил, осталось победить боязнь выхода из зоны комфорта…

Времени на раскачку у нас нет

К актерским работам в фильме вопросов нет — актерский ансамбль действительно выдающийся, продюсеры собрали в фильме лучших звезд современности — от Владимира Машкова и Александра Балуева до Милоша Биковича и Андрея Смолякова. Ну и конечно — главная звезда фильма, красотка Юлия Пересильд, не просто оказалась на своем месте, но и загорелась теперь новой сверхяркой звездой. Во-первых, Пересильд в космосе — это красиво. Во-вторых, — это единственное смелое, что есть в этом фильме. Она в этом фильме даже разделась. В космосе. К сожалению, в фильме нет ни одной эротической сцены, а это очень напрасно. Все это могло бы весьма украсить эту историю и сделать ее нетривиальной…

В целом, фильм вполне можно назвать прорывом и нашей гордостью. Кинокартина говорит о важных вещах — и, прежде всего, о Преодолении. О преодолении собственной глупости, своих болезней, неудач, комплексов, проблем, заблуждений, зажимов и несчастий. Все в жизни можно поменять, все преодолеть — главное верить и каждый день работать для приближения своей цели. Фильм дает зрителю надежду и оставляет светлое чувство. Только ради этого его и стоит посмотреть.

Нельзя не порадоваться общим успехам отечественной кинематографии за последние полгода. Русское кино бьет рекорды, еще недавно нам и не снились такие успехи в киноиндустрии. Сейчас время инвестиций в кино. Если вы раздумываете, куда вложить свои средства с целью через пару лет получить рекордные дивиденды — ответ прост. В кино! Онлайн-кинотеатры уже сейчас показывают устойчивый рост до 400% в год, то же самое очень скоро будет с большим кинотеатральным прокатом. Не упустите возможность! Если сомневаетесь — пишите, обязательно что-нибудь придумаем! Сейчас запускается очень много разных проектов разного масштаба, всегда есть шанс выгодно вложить свои средства.

До новых встреч! Смотрите хорошее кино!