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Пятница 7 июля

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Кино – бесплатно: в Подмосковье покажут "Непослушник 2" и другие фильмы

Кино – бесплатно: в Подмосковье покажут "Непослушник 2" и другие фильмы
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Проект "Кинопарк" предлагает всем желающим смотреть кино бесплатно в специально оборудованных зонах.

Сайт "Вести Подмосковья" напоминает об июльских мероприятиях для любителей фильмов. В летних кинотеатрах Московского региона пройдут показы кинокартин на любой вкус. Платить за сеансы ничего не нужно, вход свободный.

Проект "Кинопарк" уже несколько лет реализуется при поддержке Минкульта. В настоящее время оборудованы 24 площадки для трансляции фильмов в 25 городских округах. Афиша показов на второй летний месяц размещена на официальном портале. В программе могут быть изменения в связи с неподходящими погодными условиями.

Смотреть кино бесплатно и параллельно дышать свежим воздухом — значит совмещать приятное с полезным. В перечень фильмов, которые запланированы у организаторов, входят "Непослушник 2", "Мой тигр", "Отель "Белград", "Я на перемотке!" и многое другое. График и другие тонкости сеансов отличаются в зависимости от конкретной площадки.

Сообщается, что на июль по плану выделено более 100 показов. Так что шансов посмотреть фильм бесплатно в рамках проекта довольно много.

Если же вы привыкли смотреть кино дома с чашечкой чая в руке или даже попкорном, обратите внимание на специальные подборки "Дни.ру". Там вы наверняка найдете хороший фильм по душе. Как вариант — "Нестареющая классика для просмотра всей семьей".

7 июля 2023, 02:10
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Мособлкино✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Вера Юрокина/пресс-служба Московского академического театра сатиры.

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