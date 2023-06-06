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Вторник 6 июня

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Боевик "Лучшие в аду" Евгения Пригожина увидят в Южной Корее

Боевик "Лучшие в аду" Евгения Пригожина увидят в Южной Корее

Зрители из Южной Кореи увидят фильм "Лучшие в аду", создателем которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Как рассказали в компании Aurum Production, которая занималась производством популярного в России фильма-экшена, "Лучшие в аду" переведут на корейский и покажут киноманам государства в Восточной Азии уже этим летом. Кроме того, компания ведет переговоры о продаже военной драмы в Китай.

Стоит отметить, что фильм, который после выхода в октябре 2022 года был выложен на портале ЯRUS, уже посмотрели множество иностранных зрителей. Например, положительные отзывы о нем оставляли жители Сербии и Вьетнама. В России фильм тоже бил все рекорды популярности в Сети, всего за две недели с момента релиза набрав 102 млн просмотров.

Интерес иностранцев к российским кинолентам не случаен. Как отмечают эксперты, опрошенные "Известиями", это связано с высоким качеством производства, интересом к российской культуре за рубежом и трансляцией в фильмах сильного русского духа через моральный облик героев.

Сегодня спрос на историческое и патриотическое кино из РФ отмечается и в Китае, поэтому не удивительно, что там тоже проявили интерес к "Лучшим в аду". К тому же боевик показывает техничную работу бойцов ЧВК "Вагнер", которые получили широкую известность далеко за пределами нашей страны. "Музыканты" в фильме должны взять под контроль высотное здание и провести авианаводку. Все два часа боя между группами "желтых" и "белых" — это экшен в чистом виде. Создатели ленты максимально приблизили события к реальности, фактически написав киноучебник по современному бою.

Так, съемки проходили вблизи линии фронта, и актеры стреляли из настоящего оружия. Кроме того, в фильме «снялась» реальная боевая техника: танки, БМП, РСЗО, гаубицы, минометы и другие ее виды. Сценарий "Лучших в аду" написали сценарист Антон Зимин и один из командиров ЧВК "Вагнер" Алексей Нагин. Последний погиб в бою 20 сентября и получил звание Героя России посмертно.

Главных героев в фильме будто бы нет, однако можно говорить о собирательном образе русского бойца, который вобрал в себя лучшие качества характера: мужество, стойкость, смелость, стремление прийти на помощь товарищу.

"Фильм показывает, насколько жестоко военное противостояние, и как отточены у профессионалов навыки ведения боя. Они воюют не за деньги. Меня очень впечатлила сцена самопожертвования, когда один боец пытается вытащить своих товарищей из-под огня", – считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Критики также противопоставляют боевик "Лучшие в аду" другим современным фильмам, в том числе, новым патриотическим, но по факту не несущим глубокого социального посыла.

6 июня 2023, 18:03

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