Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО

Пострадавших нет.



В ночь на среду зафиксирована попытка пролета на Москву двух боевых беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Системы противовоздушной обороны сбили оба дрона. Один уничтожен в районе Домодедово, другой – в районе Минского шоссе.

"На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", – сообщил градоначальник.

В минувшее воскресенье в районе 11 часов произошла попытка прорыва беспилотника на Москву. В аэропорту Внуково временно ввели ограничения на прием и отправление самолетов.

Еще одна попытка прорыва беспилотников произошла в ночь на 1 августа. Повреждения получил фасад одной из башен комплекса "Москва-Сити".