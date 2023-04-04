Самолет из Петербурга столкнулся с птицами при посадке в Самаре

Как сообщает "Царьград", самолет из Санкт-Петербурга летел в Самару, но в небе над конечным пунктом воздушное судно врезалось в птиц.
По данным RT, посадка прошла в штатном режиме. Борт принадлежит авиакомпании "Победа". Пострадавших нет, пишет ОСН.
Как сообщает "Царьград", самолет из Санкт-Петербурга летел в Самару, но в небе над конечным пунктом воздушное судно врезалось в птиц.
По данным RT, посадка прошла в штатном режиме. Борт принадлежит авиакомпании "Победа". Пострадавших нет, пишет ОСН.
Анастасии Волочковой нужен уход.
Что случилось с Пресняковым-старшим
Бегство певицы больно ударило по карману поэта
Подружка Аллы Пугачевой сорвалась на откровения.