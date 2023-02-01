Два трупа с ножевыми нашли в квартире после пожара в Лефортово

Инцидент произошел на улице Чистопольская.

В Москве в районе Лефортово в жилом доме произошел пожар. Как сообщает VSE42.ru, пламя вспыхнуло на первом этаже на площади в 10 квадратных метров. Пожар начался ранним утром.

Пятерых человек удалось спасти. После тушения на месте обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями. Одним из погибших, по данным телеканала "360", оказался хозяин квартиры 1963 года рождения. Личность второго пока не установлена.

Как отмечает "Царьград", есть все основания предполагать, что пожаром пытались скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело.