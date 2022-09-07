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Происшествия
"Сшили вены, артерии и нервы": бедолага принес врачам оторванный палец в пакете

"Сшили вены, артерии и нервы": бедолага принес врачам оторванный палец в пакете

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В больнице Красногорска Московской области провели сложную операцию. Как сообщил Царьград, медикам попался пациент, который неудачно перелез через забор и получил страшное увечье. Этот бедолага принес врачам свой оторванный палец в пакете с просьбой вернуть все на свои места.

Страдалец вовремя спохватился. Профессионалы смогли реализовать комплекс вынужденных мер. Операцию осуществили в несколько шагов с использованием техники. Ушло на это пять часов. "Сшили вены, артерии и нервы", — передает "Радио 1".

Сейчас пациент в порядке, из больницы его отпустили, но лечение продолжается. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что палец прижился.



КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: pixabay.com
Автор: 7 сентября 2022, 11:35 Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник

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