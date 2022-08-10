"Сама попросила его убить ее": в Петербурге нашли мертвой звезду фильмов для взрослых

В полицию обратилась подруга девушки, она заявила об исчезновении, так как та долго не выходила на связь. В итоге тело актрисы с множественными ножевыми ранениями нашли в ее квартире на Южном шоссе.
Главным подозреваемым в смерти 26-летней Анастасии Гришман (Хамловской) считается ее молодой человек, некто Дмитрий Чернышов. Ранее мужчина уже был судим за воровство и за уклонение от службы в армии.
Судя по данным, которые приводит Пятый канал, во время допроса парень заявил, будто бы девушка сама просила его о смерти. "Сначала заявил, что она сошла с ума. После этого он добавил, что она сама попросила его убить ее. Тем не менее, он еще путается в показаниях", – говорит источник, знакомый с ситуацией.
Версию подтверждает и подруга Анастасии Гришман, сообщившая о ее исчезновении. По ее словам, Настя действительно хотела умереть. В произошедшем разбирается полиция.
@g.rshmn
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