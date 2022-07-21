Прикончил инвалида и расчленил труп: следователи поймали предполагаемого убийцу

В деревне Биккужа республики Башкортостан пропал 57-летний инвалид. Правоохранители обнаружили в доме исчезнувшего кровь, а также элементы отрубленных конечностей. Позднее были найдены и куски трупа: их бросили в кустах неподалеку.
Как передает RT, сотрудники СК поймали предполагаемого преступника — нашли и допросили 31-летнего жителя соседнего села, который спустя время сознался в совершении убийства. По предварительной версии, из-за перебранки этот человек прикончил инвалида топором, а потом расчленил тело для удобной транспортировки в укромное место.