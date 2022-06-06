В Москве эвакуировали общежитие из-за угрозы минирования

В Москве эвакуировали жильцов общежития по адресу Люблянская, 56/2, корпус 2. По данным телеканала "360", поступило сообщение о минировании здания.
В настоящий момент инцидентом занимаются правоохранительные органы. Пострадавших нет.
В Москве эвакуировали жильцов общежития по адресу Люблянская, 56/2, корпус 2. По данным телеканала "360", поступило сообщение о минировании здания.
В настоящий момент инцидентом занимаются правоохранительные органы. Пострадавших нет.
Певица вышла на связь
Она переживает
Появились фото
Балерина превзошла саму себя