В Красноярском крае подростка засосало в шлюз дамбы

Инцидент произошел накануне. 15-летняя девочка гуляла с другом возле реки, забралась на скользкий бетонный блок, но не удержалась и свалилась в воду, как сообщает "Царьград".
Течением девушку отнесло в шлюз. На месте выехали спасатели. Пока они проводили операцию по извлечению, в шлюзе вместе с ребенком находился водолаз КГКУ "Спасатель". Об этом пишет Общественная служба новостей.
В результате подростка удалось достать, его жизни ничего не угрожает. Как сообщает телеканал "360", девочке оказана необходимая медицинская помощь.