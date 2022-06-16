Кровавая расправа: озверевшая любовница заколола ножом жену своего избранника

В ночь на 16 июня в Москве произошло убийство. Две соперницы не поделили мужчину, который находил удобным иметь любовницу и супругу одновременно. Как пишет Пятый канал, сначала женщины скандалили на словах, а потом в дело пошло оружие.

Прямо на улице озверевшая дама заколола ножом жену своего избранника — нанесла несколько ударов в грудь. Когда злодеяние свершилось, она вытерла кровь с острия, схватила упавший рюкзак и покинула место происшествия. Правоохранители задержали подозреваемую. Теперь ее участи не позавидуешь.