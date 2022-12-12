Мошенник обобрал трех пугливых пенсионерок на миллион рублей

Три пожилые нижегородки попали в западню злоумышленников. Пенсионеркам поступали звонки от мнимых полицейских. По телефону женщинам сообщали ложную информацию о проблемах с законом у родственников.
В итоге к пугливым особам стал приезжать за деньгами курьер, чтобы те якобы откупились и выручили родню. Как передает ОСН, в общей сложности нижегородки лишились более одного миллиона рублей. Личность преступника-курьера установили, им оказался 32-летний житель соседнего региона. Он переводил деньги на разные счета, а себе оставлял процент.