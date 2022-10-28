Серийному убийце-насильнику из Казани дали пожизненный срок

Маньяку Игорю Птицыну из Татарстана вынесли приговор — пожизненное заключение, а также принудительное лечение. Как передает телеканал "360", за решетку попал серийный убийца-насильник, совершавший зверские преступления в Казани с 2009 по 2017 год.
Согласно официальным данным, осужденный нападал на лиц женского пола. Он совершил убийство трех своих жертв, в сумме от его действий пострадали семеро. Поймать преступника удалось лишь в прошлом году, в поиске роль сыграл биологический материал насильника.