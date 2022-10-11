"Расчленили тело": 40-летнего мужчину убили ради органов для колдовства

Весть о безжалостной расправе над 40-летним мужчиной в Западной Африке ошарашила народ с разных континентов. Правоохранители Нигерии задержали двух парней, которые сознались в совершении жестокого преступления.
На допросе они сообщили, что похитили человека 8 июня 2022 года, затем отвели его в кусты против воли и лишили жизни. "Убили и расчленили его тело", — передает детали сайт VSE42.RU.
Злоумышленники пошли на зверство, чтобы получить внутренности жертвы. Они потребовались им для колдовства. Некий маг заверил парней, что органы нужны для ритуала по привлечению изобилия. Похоже, вместо больших денег преступников ждет большой срок, но судить об этом пока рано.
Криминал, творящийся в мире, порой шокирует. К счастью, есть хорошая практика по обретению гармонии и умиротворения в неспокойные дни. Это йога. Кроме того, она благотворно влияет на работу организма и помогает в лечении диабета, пишет Радио 1.