В Москве арестовали мужчину за две попытки изнасилования

В Москве поймали 21-летнего мужчину, который подозревается в попытках изнасилования. Перый раз молодой человек напал на свою знакомую 1977 года рождения, но она дала ему отпор, и он не завершил начатое. Через несколько дней парень попробовал изнасиловать девушку 1999 года рождения.
Как сообщают "Вести Подмосковья", в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование"). Следствие проверяет злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы.