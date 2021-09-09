Возбуждено уголовное дело об убийстве Пушкина и Гончаровой

В Санкт-Петербурге нашли тела убитых супругов. Известно, что мужчина носил фамилию Пушкин, а женщина – Гончарова.

В конце лета 2021 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло страшное. Женщина обнаружила в квартире на Рябовском шоссе два трупа: своей сестры и ее супруга, которые жили вместе. Следователи полагают, что семейную пару убили, так что по факту возбудили дело по 2 части 105 статьи Уголовного кодекса. Вскрылись фамилии пострадавших — Пушкин и Гончарова. Он скончался в 43 года, а она в 31.

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Эксперты задержали предполагаемого виновника трагедии, под подозрения попал 25-летний мужчина. В правоохранительных органах считают, что обвиняемый поссорился со своими жертвами в результате совместного распития алкоголя, а затем покалечил их ножом и покинул место происшествия.

По данным "Интерфакса", в тот роковой день из квартиры, где нашли тела, пропало имущество. У следователей есть версия, что похитителем стал тот же человек, который жестоко расправился с семейной парой. Из жилища Пушкина и Гончаровой выкрали ценную технику. В число пропавших вещей вошли телевизор и телефоны, а также системный блок.