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Происшествия

В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка

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Утром 7 июля неизвестный захватил заложников в тюменском отделении Сбербанка. По предварительным данным, злоумышленник удерживает двух человек.

Мужчина сообщил, что у него в сумке есть "опасный предмет", и потребовал передать ему денежные средства. Другие подробности уточняются.

На месте происшествия работают спецслужбы. Здание, где располагается отделение банка, оцеплено. Эвакуировано около 50 человек.

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Автор: 7 июля 2021, 09:37 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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