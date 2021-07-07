В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка

Утром 7 июля неизвестный захватил заложников в тюменском отделении Сбербанка. По предварительным данным, злоумышленник удерживает двух человек.
Мужчина сообщил, что у него в сумке есть "опасный предмет", и потребовал передать ему денежные средства. Другие подробности уточняются.
На месте происшествия работают спецслужбы. Здание, где располагается отделение банка, оцеплено. Эвакуировано около 50 человек.
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