В Коломне в результате столкновения автобуса с легковушкой погиб человек

Во вторник в Коломне при выезде на Малинское шоссе автобус столкнулся с автомобилем "Шкода". Авария случилась в 8:30 утра.
Как сообщает телеканал "360", в автобусе находились рабочие. В результате столкновения погиб водитель легковушки, а также пострадали три человека, находящиеся в автобусе.
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