Мошенники обокрали священника в Москве

Московскому священнику Филиппу Бородину позвонили телефонные мошенники. Сперва женщина, представившаяся представителем банка, испугала его, дескать некие злоумышленники пытались украсть со счета служителя Церкви пять тысяч рублей. Затем к делу подключился второй игрок. Он убедил жертву, что на его имя оформили кредит на 200 тысяч рублей, для ликвидации которого надо взять второй такой же кредит и перечислить деньги на другой счет. Все это священник и сделал, оставшись без денег и с долгами.
Популярные темы форума
Ваше заветное желание.
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
Одиночество
Готов ученик
Слабоумие и отвага
Мы все гости на земле, старо поэтому не хотелось писать старое
Измена в семье
что за желание мир в пепел превратить?
этот мир защищён, получше чем ячейка с сейфом